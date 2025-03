OpenAI travaille sur une IA douée “pour la création littéraire

Quelle est la série la plus piratée sur les sites de torrent en 2024 ? L'année dernière, l'adaptation du jeu vidéo Last of Us avait dominé ce triste classement. Cette année, on retrouve une production HBO, avec la populaire préquelle de Game of Thrones, House of the Dragon, tirée du roman Feu et Sang de George R. R. Martin. Elle avait terminé à la première position en 2022 pour sa première saison, et retrouve les sommets pour la saison 2...