Laure Illand, nouvelle responsable marketing chez Flammarion

De janvier 2021 à mars 2025, elle a été responsable marketing digital et marque, période durant laquelle elle a orchestré la transformation numérique des stratégies de marque, supervisé la création de contenus pour les réseaux sociaux et géré le site Internet de la maison.

Auparavant, de octobre 2017 à décembre 2020, elle a servi en tant que responsable marketing et communication, où elle a construit le service marketing, managé une équipe de cinq personnes et généré une croissance significative du chiffre d'affaires.

Avant de rejoindre Auzou, Laure Illand a travaillé chez Hachette Livre, où elle a notamment été chef de produit pour Hachette Tourisme, gérant Le Guide du Routard de avril 2012 à juillet 2015. Là, elle s’est concentrée sur l'analyse de marché, la veille concurrentielle, et a supervisé les plans promotionnels et merchandising.

Entre juillet 2011 et mars 2012, elle a également occupé le rôle d'assistante marketing et web master editorial chez Hachette Romans / Livre de Poche Jeunesse, gérant les sites web et coordonnant les partenariats.

Sa carrière dans le marketing a débuté aux Éditions Gründ (Editis) en mars 2010, où elle a réalisé des études marketing et soutenu la promotion des ventes. Elle a également été assistante chef de projet chez Dakota Éditions, de août 2009 à février 2010, période pendant laquelle elle a développé et géré un portefeuille de partenaires BtoB et pris en charge diverses responsabilités éditoriales.

