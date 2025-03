L'Académie Mallarmé accueille deux nouveaux membres

Né à Jacmel, René Depestre s’est imposé comme l’un des poètes et romanciers les plus marquants de la littérature franco-haïtienne. Son œuvre poétique, riche de seize recueils, s’ouvre avec Étincelles (Imprimerie de l’État à Port-au-Prince, 1945) et se déploie avec des titres majeurs tels que Végétation de clartés (Seghers, 1951, préfacé par Aimé Césaire), Journal d’un animal marin (Seghers, 1964) ou encore Poète à Cuba (Oswald, 1976, préface de Claude Roy).

Il est également l’auteur de deux anthologies personnelles, dont Journal d’un animal marin. Choix de poèmes 1956-1990 (Gallimard, 1991) et Anthologie personnelle (Actes Sud, 1993, Prix Apollinaire). En 2006, l’ensemble de son travail poétique a été réuni sous le titre Rage de vivre (Seghers, préfacé par Bruno Doucey, Prix Robert Ganzo).

Son œuvre en prose est tout aussi importante, avec notamment Le mât de cocagne (Gallimard, 1979), Alléluia pour une femme jardin (Gallimard, 1981, Goncourt de la nouvelle), Hadriana dans tous mes rêves (Gallimard, 1988, couronné du Prix Renaudot et du Prix du roman de la SGDL), ainsi que des essais tels que Le métier à tisser (Stock, 1998) et Encore une mer à traverser (La Table Ronde, 2005).

Son parcours a été honoré par de nombreuses distinctions littéraires, dont le Grand Prix de Poésie de l’Académie française (1988), le Prix Carbet de la Caraïbe (1998) et le Grand Prix de littérature de la SGDL (2016). Plus récemment, en 2024, il a reçu le Prix Roger Caillois de Littérature française.

Alain Duault, figure de la poésie et de la musique

Poète, écrivain et musicologue, Alain Duault s’est illustré à la fois dans la presse écrite (Les Nouvelles littéraires, L’Événement du jeudi, Classica), la radio (RTL, Radio Classique) et la télévision (France 3, France 5). Il est également actif sur Internet avec Opera online, et préside le jury du Prix Pelléas, tout en assurant la direction artistique d’événements culturels, dont les croisières musicales de la compagnie Ponant en partenariat avec Radio Classique.

Son œuvre poétique, distinguée par plusieurs prix, comprend Les sept prénoms du vent (Prix Mallarmé 2013), L’effarant intérieur des ombres (Prix Omar Khayyam 2008) et La cérémonie des inquiétudes (Prix Alain Bosquet 2020). Il a également reçu le Grand Prix de Poésie de l’Académie française en 2002 pour l’ensemble de son œuvre. Son anthologie Où vont nos nuits perdues est parue dans la collection « Poésie » de Gallimard.

Spécialiste de l’opéra et de la musique classique, il a publié plusieurs ouvrages consacrés à Verdi, Chopin, Schumann, les Strauss et au monde lyrique, notamment le Dictionnaire amoureux de l’opéra. Parmi ses récents recueils de poésie figurent Car la douceur de vivre est périssable (2022) et Le ciel jaloux des roses (2023), qui mêle poèmes et carnets de voyages.

Crédits image : Académie Mallarmé

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com