Une collection de livres pour défendre les animaux

Braconnage, maltraitance, disparition des habitats naturels ou engagement militant : les thématiques abordées dans la collection Lectures Animalistes soulèveront nombre de problèmes et enjeux environnementaux actuels.

Pour ce faire, chaque roman mettra en scène des personnages confrontés aux réalités de l’exploitation animale et de la destruction des écosystèmes, avec un même objectif : faire de la littérature un outil de sensibilisation et de réflexion.

Des créations originales et traductions inédites

Quatre premiers titres sont prévus pour 2025. Certains sont des œuvres inédites, écrites par des auteurs engagés et animés par leur passion pour la littérature. D’autres sont des traductions de livres internationaux, publiés pour la première fois en français. Loin de se limiter à un discours militant, tous les textes revendiquent une approche immersive et romanesque, qui mêle action et émotion.

Parmi les nouveautés attendues, l’ouvrage de Marie-Hélène Lafond : L’ami des sommets. Guidé par sa plume, le lecteur suit un adolescent qui, en libérant un chien abandonné, voit sa vie transformée. Le serment de l’homme rouge de Sophie Noël contera la lutte d’un jeune garçon contre des trafiquants d’animaux en Indonésie.

Une ado végane comme les autres, de Christen Mailler, donnera vie à une jeune fille au don surprenant : celui de comprendre le langage animal. Enfin, La solitude des chevaux d’Andrea Thalasinos retracera le parcours de deux femmes, à travers les siècles et les continents, unies par leur amour des chevaux et leur engagement pour leur liberté.

Un soutien financier à la cause animale

Dans la continuité de ses autres initiatives, les éditions Evalou associent leur engagement littéraire à un soutien financier pour la cause animale. Comme pour les autres collections, à chaque livre vendu, un euro sera reversé à l’association One Voice. L’ONG est connue pour ses actions en faveur de la défense des animaux domestiques et sauvages, et ses campagnes de sensibilisation et de lutte contre les abus.

Cet engagement s’inscrit dans une ligne éditoriale plus large. La maison publie déjà des collections jeunesse axées sur l’écologie et l’activisme, comme Captain Paul, une série d’albums inspirés des missions de Sea Shepherd, ou Tendresse végane, qui fait découvrir aux enfants une alimentation sans produits d’origine animale.

