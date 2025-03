Neill Blomkamp de retour au front pour adapter Starship Troopers

Publié en série dans la revue The Magazine of Fantasy & Science Fiction, et rapidement changé en livre par Robert Heinlein, Starship Troopers raconte l'enrôlement volontaire d'une jeune tête brûlée, Johnnie Rico, au sein de l'infanterie mobile. S'il rejoint les troupes pour impressionner une conquête, il se retrouve finalement au cœur d'un conflit interstellaire opposant les humaines à de redoutables et démesurés insectes...

Imaginé et publié en pleine Guerre froide, l'ouvrage de Robert Heinlein reçoit un très bon accueil, même si des voix s'élèvent, au fil des relectures, pour critiquer un propos plutôt va-t-en-guerre, qui fait la promotion d'une discipline de fer, des châtiments corporels et de la peine de mort. En France, le livre est publié par J'ai Lu dans une traduction de Patrick Imbert.

L'adaptation qu'en propose Paul Verhoeven, en 1997, s'appuie pour sa part sur une imagerie de propagande et un message, à première vue, très consensuel vis-à-vis de l'interventionnisme des puissances armées, voire de l'impérialisme. À sa sortie, le film pâtit d'ailleurs d'un accueil mitigé.

Avec les années, l'adaptation de Verhoeven sera mieux comprise, et notamment sa volonté parodique. Les messages pro-guerre qui rythment le récit sont suivis par des scènes de combat âpres et violentes, dans lesquelles les militaires sont de la chair à canon. Les conflits, menés sous couvert de défense de la liberté, servent en réalité des intérêts privés ou la recherche de pouvoir de quelques-uns.

Un nouveau regard

La société de production Columbia Pictures a confirmé l'ouverture d'un nouveau projet d'adaptation du livre de Robert Heinlein, mené par le réalisateur Neill Blomkamp, indique The Hollywood Reporter. Celui-ci est connu pour, entre autres, District 9 (2009) et Chappie (2015), deux films de science-fiction au discours politique assumé. Le premier mettait ainsi en scène le traitement inhumain infligé à des extra-terrestres égarés sur Terre, à l'apparence... insectoïde.

Métaphore de l'apartheid, District 9 avait été très bien accueilli, faisant entrer Blomkamp dans le cercle des réalisateurs de science-fiction particulièrement suivi. Il fut même, pendant un temps, pressenti pour poursuivre la saga cinématographique Alien, une possibilité finalement abandonnée.

Neill Blomkamp devrait se montrer plus fidèle à l'ouvrage, mais difficile d'imaginer un long-métrage pro-guerre de sa part : en tout cas, ce nouveau Starship Troopers ne sera pas un simple remake du film de Verhoeven.

Aucune date de sortie n'est communiquée, et prudence : en 2021, après le classement sans suite de son projet autour de la saga Alien, Blomkamp avait assuré auprès du Guardian qu'il « ne travaillerai[t] jamais plus à partir de la propriété intellectuelle de quelqu'un d'autre ». Personne n'est à l'abri d'un revirement, d'autant plus que le réalisateur a dernièrement signé Gran Turismo, en 2023, l'adaptation... d'une série de jeux vidéo.

