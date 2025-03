Où se trouve la Lusitanie, prochaine destination d'Astérix et Obélix ?

Pour le deviner, plusieurs indices : d’abord, habilement dissimulé dans le motif en noir et blanc, « constitué de pavés irréguliers, et typiques d’un pays encore inconnu de nos deux compères », indique l’éditeur. Si l'on n'identifie pas illico la célébrissime calçada portuguesa, c’est qu’il faudra changer de lunettes – difficile, à ce niveau d’avancement, de changer de dessinateur.

Alors certes, tout le monde n'est pas spécialiste de la calçada portuguesa, ce type de pavage traditionnel en pierre utilisé principalement au Portugal – d'autant qu'il fut également prisé dans ses anciennes colonies, notamment au Brésil, au Cap-Vert et à Macao. Un revêtement emblématique, d'accord, fait de petits pavés de calcaire et de basalte, c'est entendu, et souvent agencé en motifs artistiques noirs et blancs qui ornent les trottoirs, les places et les avenues, fort bien.

Or, ce pavage remonte au milieu du XIXᵉ siècle, lorsque le gouverneur de Lisbonne, le maréchal Eusébio Pinheiro Furtado, fit paver la cour du château Saint-Georges avec des motifs en pierre. Mais chez Astérix, passé et présent se téléscopent souvent pour le bonheur du lecteur.

En effet, le dernier élément et non des moindres pour s'assurer de résoudre l'énigme sera assez simple : le titre, sur la couverture provisoire…

C’est donc à l’extrême sud-ouest de l’Empire romain que nous retrouverons prochainement nos irréductibles amis gaulois ; dans un pays connu pour la richesse de ses monuments historiques, ses spécialités culinaires et surtout la générosité de ses habitants !

Où partir en vacances ?

« Il fallait d’abord trouver, évidemment, une destination où nos amis ne se soient jamais rendus. Et, mine de rien, le champ des possibles se réduit peu à peu, nos Gaulois commencent à avoir pas mal voyagé », explique le scénariste Fabcaro. De fait, ils auraient parcouru 70.000 kilomètres à travers le monde…

« Et puis j’avais envie d’un album ensoleillé, lumineux, dans un pays méditerranéen, qui fasse un peu vacances. Donc la Lusitanie (qui correspond aujourd’hui au Portugal) s’est assez vite imposée. J’y étais déjà allé plusieurs fois en vacances, j’avais adoré ! Les gens y sont très chaleureux. »

Gaulois, Lusitaniens, même combat ?

Manuel Neves, Docteur en Anthropologie sociale et historique de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, estime que les parallèles historiques (et authentiques) entre Gaulois et Lusitaniens ne manquent pas.

Les premières mentions des Lusitaniens dans les sources gréco-romaines décrivent un peuple établi dans la région montagneuse de la Serra da Estrela et ses environs, au centre-nord de l’actuel Portugal. Ces groupes pré-celtiques, dirigés par une élite guerrière influente, résidaient dans des fortifications appelées castros. Les communautés vivant en altitude se consacraient principalement à l’élevage et à la cueillette, tandis que celles des plaines bénéficiaient d’une agriculture plus diversifiée et productive.

Avec l’avancée progressive de la conquête romaine de la péninsule Ibérique, la Lusitanie est intégrée en tant que province de l’Empire. Son importance repose principalement sur l’exploitation de ses ressources minières, notamment l’or, qui en fait l’un des principaux fournisseurs de Rome. La production d’étain sur la côte lusitanienne contribue également au développement des routes commerciales maritimes reliant la région à la Méditerranée. En l’espace d’un siècle, la Lusitanie s’impose ainsi comme un territoire stratégique au sein de l’Empire romain.

« Tout d’abord, le partage d’un ennemi commun : Rome. Ensuite celui d’un chef charismatique : à la manière de Vercingétorix pour les Gaulois, Viriato conduisit les Lusitaniens dans une révolte qui dura huit ans et qui s’inscrit dans l’Histoire. Ce n’est que par traîtrise, tué dans son sommeil, que l’Empire parviendra à se débarrasser de ce fin stratège. »

Un ami à aider !

Autre point commun à retenir : « C’est Jules César qui vint à bout des Lusitaniens en 60 avant J.-C. Il en fera de même en Gaule dix ans plus tard. » Voici donc la destination du 25e voyage des Gaulois dévoilé. Quant à l'intrigue... « Eh bien tout ce que je peux vous dire c’est qu’un ancien esclave lusitanien qu’on a croisé dans Le Domaine des dieux va venir demander de l’aide à nos amis… », glisse le scénariste.

Et ActuaLitté l'a peut-être retrouvé :

D'ici à ce qu'il nous récite quelque chose...

Même le dessinateur, Conrad, s'est amusé avec cette perspective en glissant non pas une, mais bien deux morues dans sa couverture. « La calçada portuguesa est une véritable signature artistique et culturelle du Portugal. L ’éditeur et Fabrice m’ont submergé de photos de rues et de places pavées. Il m’a semblé évident de rendre hommage au formidable travail des artisans qui ont taillé et placé chacun de ces pavés noir et blanc à la main », pointe le dessinateur.

Et d'ajouter : « Il m’a d’ailleurs moi aussi fallu énormément de temps pour reproduire les pavés un à un. En ce qui concerne le motif, j’ai voulu un poisson emblématique du pays : le fameux bacalhau. » Ou Gadus morhua, pour les esprits scientifiques.

Rappelons que le dernier volume, L’Iris blanc, s’est écoulé à 1,68 million d’exemplaires, toujours appréciable dans les années de disette éditoriale. Et que les éditions Albert René, propriété de Hachette, ne manquent jamais l’occasion d'amorcer leur communication bien en amont.

