Lire le monde autrement, pour mieux l’habiter

Du 6 au 8 mars, le Pop Women Festival débarque à Reims avec une programmation résolument pop et féministe. Son ambition ? Valoriser le travail des femmes dans les arts, et créer un espace d’échange ouvert à toutes et tous. La littérature générale croisera la bande dessinée, mais également la musique, le cinéma et ouvrira la voie aux réflexions féministes. Et pour en parler, l’événement accueillera Annick Cojean, Ovidie, Pénélope Bagieu, Lou Lubie ou encore Bénédicte Dupré La Tour...