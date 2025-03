Quand la littérature monte sur scène

Performances, rencontres et créations inédites rythmeront ces trois jours. Parmi les moments forts, des expériences immersives où la littérature dialogue avec la musique et l’image. Des artistes confirmés et de jeunes talents explorent les frontières entre les arts.

La scène littéraire se métamorphose lorsqu’elle s’unit aux arts vivants. Timothée de Fombelle propose une lecture musicale autour d’Alma, le vent se lève. Accompagné d’étudiants du Conservatoire de Bordeaux, l’auteur fait revivre cette fresque historique où souffle l’aventure. Les mots se fondent dans des compositions originales, créant une atmosphère envoûtante.

David Prudhomme, figure du neuvième art, plonge le public dans l’univers du rébétiko avec Rébetissa (Futuropolis). Son concert dessiné, en compagnie de musiciens, restitue l’énergie brute de cette musique populaire grecque. Le dessin se déploie en direct, capturant l’essence d’un répertoire marqué par l’exil et la résistance.

Pour clôturer en beauté, un DJ set dessiné électrise l’espace avec Girls on Fire. Magali Le Huche, Marion Puech et Hervé Bourhis, pinceaux et platines en main, mixent rythmes et illustrations. La playlist 100 % féminine célèbre les figures emblématiques du rock et de la pop.

Pour plus d’informations : Escales du livre.

