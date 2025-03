Bruxelles lit grand : la Foire du livre 2025 bat son record

L’édition 2025 a mis à l’honneur la littérature germanophone, avec un partenariat renforcé avec la Foire de Francfort. Un pavillon dédié de 100 m² a accueilli une trentaine d’éditeurs d’Allemagne, d’Autriche, de Suisse, du Luxembourg et de Belgique, ainsi que des figures littéraires telles que Daniel Kehlmann et Bernhard Schlink.

La programmation jeunesse s’est enrichie avec l’ouverture du « Village famille », espace dédié aux jeunes lecteurs, proposant contes, ateliers et animations. La Foire a également poursuivi son engagement auprès du public scolaire en attirant 5 700 élèves et enseignants.

L’événement French Murmures, organisé en partenariat avec Midis poésie, a célébré la diversité des voix francophones à travers des lectures et performances. Le Quartier Manga a confirmé son attractivité avec des invités comme Natsumi Aida et Keiko Takemiya en visioconférence depuis le Japon.

La Foire a aussi accueilli des personnalités du roman et de la bande dessinée, parmi lesquelles Leïla Slimani, Mathias Malzieu, Pierre Kroll et Philippe Geluck. Un espace dédié à la romance, une première, a permis aux lecteurs de rencontrer des autrices comme Laura Swan et Azra Reed.

Parmi les temps forts, la remise de plusieurs prix, dont le Prix Première, attribué à Pauline Valade pour Bruno et Jean, et le Prix du Roman Noir, remporté par Bruno Sanderling pour Bangui Plage. Côté essais, la venue de Salomé Saqué a marqué les esprits, son ouvrage Résister enregistrant plus de 500 ventes sur place.

Enfin, un moment de solidarité a marqué l’événement avec la mobilisation #FreeBoualemSansal, en soutien à l’écrivain algérien emprisonné. La Foire du livre de Bruxelles 2025 referme ses portes, mais prolonge son engagement en faveur de la lecture et du dialogue littéraire.

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com