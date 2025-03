Données volées, IA dopée : la colère des éditeurs

“Mais je vous assure que je suis l'auteur de cette base de données”

Dans le cadre de consultations publiques, OpenAI et Google ont exprimé leurs préoccupations concernant l’impact des lois sur le droit d’auteur sur le développement de l’IA. La filiale d’Alphabet a même publié ses propres recommandations, insistant sur la nécessité d’assouplir les règles relatives au copyright et de renforcer le soutien public à l’industrie.

Ces géants de la technologie sont accusés d’avoir utilisé des contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs solutions d’IA. Face à la multiplication des recours judiciaires, tels que celui du New York Times contre OpenAI, ils redoutent de facheuses conséquences défavorables.

Cette position suscite des débats sur l’équilibre à trouver entre la protection des droits des créateurs et la promotion de l’innovation technologique. Les défenseurs du droit d’auteur estiment que l’assouplissement des règles pourrait nuire aux créateurs en permettant l’utilisation de leurs œuvres sans compensation adéquate. Ils craignent que cela n’affaiblisse les incitations à la création et ne compromette la diversité culturelle.

C'est ainsi que l'Association of American Publishers (AAP) a répondu à une demande d’information du Bureau de la politique scientifique et technologique de la Maison-Blanche concernant l’élaboration du plan d’action de l’administration sur l’intelligence artificielle. « Les États-Unis occupent une position de leader incontesté en matière de technologie et de propriété intellectuelle, deux piliers essentiels des marchés mondiaux de l’intelligence artificielle », a déclaré Maria A. Pallante, présidente-directrice générale de l’AAP, dans un communiqué.

Le piratage, en haut de pile (à lire, of course)

Remerciant, pour la forme, de l'opportunité de contrebalancer les propos des géants de la tech, les éditeurs offrent leur pleine collaboration avec le Congrès et le gouvernement pour qu'auteurs, éditeurs et secteurs créatifs « soient protégés et puissent collaborer avec les développeurs d’IA en toute sécurité et légalité. L’une de nos priorités reste de stopper la prolifération des sites pirates, un fléau pour les investissements américains en propriété intellectuelle et une source illégale pour le développement de l’IA. » Certes, mais alors quoi ?

Toute approche qui affaiblirait le droit d’auteur mettrait conséquemment en péril les investissements des éditeurs et auteurs, rappelle donc l’AAP. L’édition, secteur clé de l’économie américaine représente près de 30 milliards de dollars de revenus annuels, si tant est que l'on respecte les législations en vigueur...

L’organisation plaide pour des partenariats entre entreprises, un encadrement strict des licences et un rejet des arguments excessifs en faveur du Fair use, qui favoriseraient injustement les grandes entreprises technologiques. Elle dénonce également l’usage de contenus piratés pour l’entraînement des IA et demande au Congrès d’exiger plus de transparence.

Car le nœud gordien reste que les modèles d’IA générative ont été entraînés, souvent sans autorisation, sur des contenus protégés par le droit d’auteur, notamment des livres et articles. Une violation massive du copyright qui impliquerait sinon une régulation plus stricte, du moins une indemnisation pour le préjudice.

L’AAP met donc en avant le développement de marchés de licences permettant aux éditeurs de monétiser l’utilisation de leurs contenus dans l’entraînement des modèles d’IA. La signature d’accords de licence serait bien plus bénéfique pour les deux parties que des procès en justice.

Corollaire, pas question de céder aux revendications des entreprises de la Tech qui prônent un élargissement du Fair use (usage équitable) ou un système d’opt-out (permettant aux ayants droit de refuser l’utilisation de leurs œuvres après coup). De tels mécanismes favoriseraient le pillage des œuvres et menaceraient l’économie créative.

Or, en matière de pillage, ce sont justement les bases de données issues de sites pirates (comme Z-Library, LibGen et Sci-Hub) où les entreprises de la Tech se sont approvisionnées. Même Meta l’avait d’ailleurs reconnu. Il revient, d’après l’AAP, au gouvernement américain de sanctionner ces pratiques et de renforcer la lutte contre les plateformes illégales.

Et à ce titre, un impératif de transparence des développeurs d’IA s’imposerait. D’un côté, est réclamé un enregistrement public des œuvres utilisées pour entraîner les modèles, de l’autre, l’obligation pour les entreprises de divulguer leurs sources de données et à respecter les licences en place.

Plusieurs mesures immédiates en découlent :

• Exiger des développeurs d’IA qu’ils respectent les lois américaines sur le droit d’auteur.

• Interdire l’utilisation d’IA entraînées sur du contenu piraté dans les contrats gouvernementaux.

• Encourager les négociations de licences entre éditeurs et développeurs d’IA.

• Travailler avec le Congrès pour imposer des obligations de transparence.

Mais que l’on ne s’y trompe pas : l’AAP reconnaît l’importance de l’IA et son potentiel pour l’industrie du livre. Cependant, sans une rémunération juste des créateurs et la protection du copyright, non seulement ces machines ne devraient pas voir le jour, mais surtout, de telles méthodes ne sauraient être cautionnées. Et moins encore reproduite à l’avenir.

Le document intégral sera à consulter et /ou télécharger, ci-dessous :

Crédits photo : tmeier1964 CC 0

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com