Quand Trump aura fermé toutes les bibliothèques des États-Unis

Parmi les multiples coupes budgétaires du décret de ce 14 mars, la suppression de l’Institute of Museum and Library Services (IMLS) aura des répercussions significatives. De fait, l’IMLS est l’une des principales sources de financement fédéral pour ces établissements.

Un jeu de massacre, en règles

Avec plus de 120.000 bibliothèques publiques, scolaires, académiques et 35.000 musées soutenus, la fin de ce programme fédéral équivaut concrètement à moins de subventions pour les bib, notamment en milieu rural et dans les quartiers défavorisés.

Certaines risqueront la fermeture, l’accès gratuit en prendra un coup, fatalement, et les bibliothèques scolaires, potentiellement concernées, verront leurs budgets réduits, affectant les élèves les plus fragiles.Il en ira de même pour les programmes de modernisations, l’achat de livres ou la mise à jour de collections numériques… Corollaire, le soutien des formations aux bibliothécaires s’arrêtera net.

Mais les établissements américains ont depuis longtemps déployé des services à la population amenés à disparaître. En matière de numérique, plus rien ne garantira l’accès gratuit à internet, aux ordinateurs et logiciels : de quoi pénaliser les personnes plus modestes.

Information, internet, éducation

De même, l’IMLS soutient des programmes d’alphabétisation et d’éducation aux médias, essentiels pour les communautés vulnérables (enfants, adultes en formation, personnes âgées). Les premiers frappés seront les populations marginalisées (immigrants, sans-abri, étudiants en difficulté) risquent d’être réduits ou supprimés.

L’inventaire à la Prévert s’aggrave encore d’un niveau : tout ce qui touche à la recherche et la préservation du patrimoine, des archives historiques et des collections muséales. D’abord, la numérisation de documents ensuite les initiatives de conservations prendront du plomb dans l’aile. Cette mesure s’inscrit dans une volonté plus large de réduire la taille du gouvernement fédéral en éliminant des agences jugées « inutiles » par l'administration Trump – et le président lui-même.

“Des institutions les plus dignes de confiance”

On le comprend aisément : la mise à mort de l’IMLS met en péril l’accès aux services essentiels que fournissent les bibliothèques américaines, en particulier pour les populations les plus vulnérables. La disparition du financement fédéral obligerait les bibliothèques à se tourner vers des financements privés ou étatiques.

De quoi creuser davantage les inégalités entre bibliothèques bien dotées et celles qui dépendent des fonds publics – et soumettre les structures aux humeurs et colères présidentielles. Car de pareils liens de dépendance impliqueraient que les responsabes s'alignent sur les intérêts et l'idéologie en vigueur.

Bien entendu, le décret a été vivement contesté par les associations de bibliothécaires, les éducateurs et les défenseurs de l'accès à la culture, qui plaident pour un maintien des financements au niveau des États. Des recours légaux ou des pressions du Congrès seront à venir, pour bloquer l’application complète de cette décision.

L’American Library Association a rapidement dégainé un communiqué : « Les Américains aiment et comptent sur leurs bibliothèques publiques, scolaires et universitaires depuis des générations. En supprimant la seule agence fédérale dédiée au financement des services bibliothécaires, le décret de l’administration Trump affaiblit gravement l’une des institutions les plus appréciées et les plus dignes de confiance du pays, ainsi que le personnel et les services qu’elles proposent. »

“L'ALA implore le président...”

Et de lister toutes les actions et initiatives que les 75 salariés de l’IMLS permettent, de par les dossiers de financement qu’ils traitent. Leur licenciement mettra un terme « à la mission d’une agence qui favorise l’apprentissage et les opportunités, c’est nier les aspirations et les besoins quotidiens de millions d’Américains. Ceux qui ressentiront cette perte le plus durement sont les habitants des communautés rurales ».

D’autant que les bibliothèques représentent 0,003 % du budget fédéral transformés en programmes et services utilisés par plus de 1,2 milliard de personnes chaque année. « L’ALA implore le président Trump de reconsidérer cette décision à courte vue. Nous encourageons les membres du Congrès, les sénateurs et les décideurs à tous les niveaux à visiter les bibliothèques qui servent leurs concitoyens et à exhorter la Maison-Blanche à préserver ce financement fédéral modeste, mais essentiel pour les bibliothèques américaines. »

Et d’en appeler à « tous les Américains attachés à la lecture, à l’apprentissage et à l’épanouissement à contacter leurs représentants élus et à se mobiliser pour nos bibliothèques en participant aux réunions des bibliothèques et des écoles, aux assemblées publiques et à tout autre espace où les décisions concernant les bibliothèques sont prises ».

L’ALA a lancé un appel pour que tout un chacun partage une histoire sur l’impact positif des bibliothèques dans sa communauté. Une expérience personnelle, celle d’un membre de la famille ou encore d’autres usagers ayant bénéficié des services offerts par une bibliothèque.

« Ensuite, adressez-vous à vos élus pour leur rappeler que le financement fédéral est essentiel au bon fonctionnement des bibliothèques et demandez-leur de soutenir le maintien des fonds alloués à l’Institute of Museum and Library Services (IMLS). » L’objectif est de montrer aux décideurs politiques que les bibliothèques jouent un rôle crucial dans l’éducation, l’emploi et le soutien aux communautés.

Le secteur scolaire déjà frappé en janvier

Rappelons que, par ailleurs, le ministère de l’Éducation a supprimé le poste de « coordinateur des interdictions de livres » et rejeté plusieurs plaintes concernant le retrait de matériels jugés « sexuellement explicites » ou « inappropriés pour l’âge » dans les écoles publiques.

Cette décision renouerait avec les droits fondamentaux des parents à diriger l’éducation de leurs enfants, précisait le ministère. Et donc à renforcer le contrôle local sur le contenu éducatif, sans ingérence fédérale.

De plus, les écoles du Pentagone ont suspendu l’accès à certains livres de leurs bibliothèques pendant une semaine afin de mener une « révision de conformité » en réponse aux ordres du président Trump ciblant l’équité de genre et les initiatives de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI). Cette révision affecte plus de 67 000 enfants dans 160 écoles situées dans sept États américains et onze pays.

