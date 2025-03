L’IA américaine réclame un monde sans limite : c'est nous, ou la Chine

Comme à leur habitude, les géants de la tech réclament un assouplissement des règles sur le copyright et un soutien public accru à l’industrie. De fait, toutes sont accusées d’avoir utilisé des contenus protégés par le droit d’auteur pour entraîner leurs solutions. Et face aux recours judiciaires qui se multiplient – comme celui du New York Times contre OpenAI –, tous redoutent un précédent en leur défaveur.

Exactement comme dans l’affaire Google Books, la société californienne défend l’idée du Fair Use (l’usage équitable) sur les oeuvres sous droit : en 2016, l’argument l’emporta après 10 années de procédure judiciaire.

De fait, le manque de données d’entraînement reste le principal défi en matière d’’IA. Google estime donc que l’accès à des contenus publics, y compris protégés, est essentiel à l’amélioration des outils génératifs. Elle souhaite l’autorisation d’exploiter ces données sans être entravée par des négociations longues et incertaines. En outre, cette utilisation de contenus protégés n’aurait qu’un impact marginal sur les ayants droit – un argument que contestent évidemment créateurs et éditeurs.

Google appelle en parallèle à un investissement massif de l’État dans les infrastructures énergétiques, arguant que la puissance nécessaire aux centres de données explosera dans les années à venir. Selon ses projections, la demande en énergie des data centers augmenterait de 40 gigawatts entre 2024 et 2026. Et le réseau électrique américain ne serait pas prêt à relever à relever un pareil défi.

Responsabilités, transparence : du sur-mesure

Rêveur, Google imaginerait même un gouvernement adoptant ses propres outils d’IA, encourageant le développement d’un cadre législatif favorable et finançant la recherche. Pourquoi pas des partenariats public-privé, d’ailleurs ?

Or, les législations actuelles freineraient l’innovation, du fait d’un "patchwork" de lois fédérales et locales qui complexifient l’activité. L’entreprise s’inquiète en particulier de projets de loi comme le SB-1047 en Californie, qui encadre l’IA en imposant des mesures de sécurité strictes.

D’ailleurs, quitte à exprimer quelques desiderata, la firme apprécierait qu’on ne tienne pas pour responsables les développeurs, en regard des usages faits de leurs modèles. À l’image du lobby des armes à feu, l’entreprise défend l’idée que l’IA est un outil dont les conséquences dépendent des utilisateurs. Google prône une répartition des responsabilités entre développeurs, déployeurs et utilisateurs, tout en veillant à ce que la charge ne repose pas sur les créateurs des modèles.

Protéger l'avenir des Chinois

Évidemment, le populaire OpenAI et son ChatGPT rejoint en tous points son concurrent et ne porte pas moins d’attentes sur le plan d'action sur l'IA de Donald Trump, prévu pour juillet. Et qui tranchera les débats sur le droit d’auteur en déclarant que l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle relève du Fair Use (usage loyal).

Une telle décision ouvrirait la voie à un accès illimité aux données d’entraînement pour les entreprises d’IA – point qu’OpenAI considère comme essentiel pour conserver une avance sur la Chine dans la course à l’intelligence artificielle, rapporte ArsTechnica.

Dans les tribunaux, cette option du Fair Use est amplement débattue, car les détenteurs de droits d’auteur se sentent menacés à double titre : leurs œuvres humaines sont concurrencées sur le marché et l’IA dilue finalement la créativité humaine.

Jusqu’ici, une décision judiciaire marquante a penché en faveur des ayants droit. Un juge a réfuté le Fair Use, car les productions générées par l’IA menaçaient directement l’activité de Westlaw, la société de recherche juridique de Thomson-Reuters. OpenAI compte désormais sur Donald Trump pour éviter de subit la même déconvenue dans ses propres démêlés judiciaires.

Selon OpenAI, ses modèles ne reproduisent pas les œuvres, mais en extraient des structures linguistiques et contextuelles. L’approche serait donc conforme à la légalisation, utilisant des œuvres existantes pour créer quelque chose de nouveau sans nuire à leur valeur commerciale. Pas une première : Nvidia avait déjà tenté ce tour de pass-pass.

Des protections légales renforcées

Les recommandations fournies dans le cadre d’une consultation publique pour le plan Trump, appellent donc à modifier la stratégie américaine sur le droit d’auteur afin de garantir une liberté d’apprentissage aux entreprises d’IA.

« Le gouvernement fédéral peut à la fois garantir aux Américains la liberté d’apprentissage avec l’IA et éviter de céder notre avance sur la Chine », clame OpenAI, rejouant la grande époque de la Guerre froide. Seul l’ennemi change.

L’entreprise estime que l’accès massif aux données est essentiel pour dominer l’IA au niveau mondial, indépendamment des préoccupations des ayants droit : « Si les développeurs chinois ont un accès illimité aux données tandis que les entreprises américaines sont privées du Fair Use, la course à l’IA est perdue d’avance. »

Le péril “jaune”, la menace européenne

OpenAI dénonce des centaines de lois locales freinant l’IA aux États-Unis. Elle met en garde contre une réglementation inspirée de l’Union européenne, qu’elle juge nuisible à l’innovation et à la compétitivité face à la Chine. « Les États-Unis devraient façonner les discussions mondiales sur le droit d’auteur et l’IA pour éviter que des pays moins innovants n’imposent leurs cadres législatifs aux entreprises américaines. »

Si les modèles chinois deviennent plus avancés et populaires aux États-Unis, OpenAI craint des risques de manipulation ou d’utilisation frauduleuse, comme le vol de propriété intellectuelle. Elle appelle donc à une loi fédérale préemptant les législations locales et instaurant ces mêmes partenariats public-privé que convoite Google, afin d'assurer un cadre légal favorable à l’IA.

OpenAI alerte sur la menace chinoise D’après OpenAI, l’administration Trump doit agir rapidement en mettant en œuvre ses recommandations, notamment en facilitant l’adoption de l’IA dans les services publics et en développant des infrastructures adaptées.

OpenAI met en garde contre le modèle avancé DeepSeek, développé en Chine en open source, affirmant que l’avance américaine en IA est en train de se réduire. « Les progrès fulgurants du modèle DeepSeek en Chine, parmi d’autres avancées récentes, montrent que l’avance américaine en matière d’IA de pointe est loin d’être garantie. »

Ce 12 mars, trois groupes français représentants auteurs et éditeurs ont décidé d’une attaque en justice contre Meta pour « contrefaçon » et « parasitisme économique ». Une première en France. « Nous avons des éléments de preuve suffisants pour assigner Meta », soulignait Frédéric Lefebvre, directeur général du SNE, en référence à des « corpus pirates très abondants qui ont pu être utilisés par les acteurs de l’IA : des corpus, en termes de volumes, qui sont colossaux ».

