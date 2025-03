Claro et la bonne traduction ? “Un peu de débat ne nuit pas à la santé de l’esprit

Appelant à une valorisation des ces métiers qui contribuent à la qualité et à la richesse de la littérature traduite, Claro régale. D'autant que différents acteurs sont impliqués, bien que méconnus.

Quand une traduction peut-elle être considérée comme terminée ? Claro pose la question et y répond avec un grincement de dents : « Quand l’éditeur la lui arrache doucement des mains et signe le bon à tirer. BAT ! » Sauf que même alors, le travail n’est pas fini.

Car le texte passera encore par plusieurs étapes. « Divers lecteurs vont repasser derrière lui, afin de signaler les “problèmes”. » À savoir, « incohérence, faux sens, oubli, formulation peu claire, doute sur l’orthographe d’un nom propre, détail typographique… »

Ça va sans dire – mais mieux en le disant : le traducteur le plus compétent n’est pas infaillible. Au contraire, il finit par « souffrir d’une éprouvante presbytie due à un contact rapproché avec le texte ». De là, un impératif travail de relecture.

Trois jeunes tambours...

Or, toutes et tous n'apprécient pas de la même manière le passage de leur rédaction en d'autres mains. En somme, deux comportements comme chez les chasseurs : celui qui traduit, mais c'est un bon traducteur, et celui qui traduit, mais c'est un mauvais traducteur ? Claro n'aime manifestement pas la chasse et identifie en réalité trois variétés.

Homo traducturus assurus

D’abord, ceux qui défendent bec et ongles leur travail, considérant qu’il ne faut pas « toucher à une virgule de leur traduction ». Selon Claro, ces traducteurs « commettent les pires erreurs [et] confondent excellence et intouchabilité ». Leur assurance est à toute épreuve : « Sûrs de leurs choix, ils estiment que toute intervention est déplacée, puisqu’elle émane d’un non-professionnel de la traduction. »

Ils ont « la confiance de l’auteur », affirment-ils. « Ben voyons », ironise Claro, qui connaît bien le sujet pour avoir « repris des traductions — un exercice salutaire ». Il se souvient de certaines corrections surréalistes : « Il m’est arrivé d’être obligé de signaler en marge le numéro de page du dictionnaire qui venait contredire l’ânerie monumentale assenée par le “grand” traducteur. »

Parfois, ces traducteurs inébranlables se vexent, s’emportent, claquent la porte. « Non, mais. On ne les avait jamais traités ainsi. »

Modestus apertus

À l’opposé, une deuxième catégorie adopte une posture plus humble : « Les adeptes du doute. » Ceux-là comprennent qu’un regard extérieur est précieux et que l’objectif de la relecture n’est pas de « les humilier ou de les gronder ». Claro se range visiblement dans cette catégorie.

Il cite son expérience avec son éditrice d’Actes Sud, Marie-Catherine Vacher, qui lui rendait ses traductions « truffées de propositions, plusieurs par page ». La majorité de ces suggestions étaient pertinentes : « J’en validais bien souvent la quasi-totalité. »

Ceux qui boxent dans cette catégorie acceptent le jeu, rient de leurs propres erreurs et reconnaissent que la traduction est un processus collectif. « La collaboration est édifiante, enrichissante et drôle quand on sait mettre de côté son orgueil et fixer sans ciller l’énormité qu’on a laissé passer. »

Jettus Epongis

Enfin, il y a ceux qui, par pragmatisme ou par lassitude, abdiquent face aux corrections. « On les comprend aisément, vu les tarifs en vigueur. » Accepter toutes les modifications sans discussion est une manière d’aller plus vite, mais aussi une prise de risque. Claro met en garde contre cette attitude : « Un peu de débat ne nuit pas à la santé de l’esprit. »

Dans tous les cas, une chose demeure : la traduction ne se fait pas seul. Claro insiste sur celles et ceux qui, dans l’ombre, relisent, corrigent, améliorent. « Il serait bon que les éditeurs signalent, soit en début de volume soit en fin de volume, le nom de ces héros méconnus. » Lui-même l’a parfois fait dans ses remerciements, mais il estime que cette reconnaissance devrait être systématique : « Maintenant que j’y réfléchis, ça devrait même être obligatoire. »

Et pour ceux qui trouveraient cette revendication exagérée, Claro a une réponse toute prête : « Et puis quoi encore ? Bonne question. On va réfléchir. »

Reconnaissance des relecteurs et correcteurs

Claro attire également l’attention sur le rôle crucial des relecteurs et correcteurs, souvent méconnus, qui « sauvent, dans une certaine mesure, voire une mesure certaine le texte traduit ».

Il plaide pour que les éditeurs mentionnent systématiquement ces contributeurs, estimant que cela « devrait même être obligatoire ». Cette reconnaissance mettrait en lumière le soutien collectif dont bénéficie un livre, rappelant que, malgré sa singularité, il résulte d’un effort commun.

Échos dans le monde de l'édition

Les réflexions de Claro trouvent un écho dans les discussions actuelles sur la visibilité et la reconnaissance des traducteurs. Ainsi, soulignait-on dernièrement, les traducteurs souffrent encore d'un déficit de reconnaissance : ces professionnels jouent un rôle essentiel dans la chaîne du livre, mais que leur contribution est souvent sous-estimée. Interrogée, Cécile Deniard pointait que « les traducteurs souffrent encore parfois d’un déficit de connaissance et de reconnaissance de leurs compétences ».

De plus, la question de la rémunération des traducteurs est régulièrement abordée. Rémunération et visibilité restent autant d'enjeux – et de défis financiers – auxquels ces professionnels sont confrontés. D'ailleurs, il serait envisageable que « la précarité des traducteurs explique en partie le manque de diversité du secteur ».

Des initiatives récentes visent à accroître la visibilité des traducteurs. Par exemple, plus de 400 auteurs se sont engagés, dans une lettre ouverte, à imposer aux éditeurs la mention du traducteur ou de la traductrice sur la couverture de leurs œuvres traduites. Cette démarche a fait des émules et même des auteurs s'engagent, afin que soit pleinement reconnu par ce biais le travail des traducteurs.

