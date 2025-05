Post-apocalypse : trois bandes dessinées incontournables

Le genre post-apocalyptique s’est épanoui en bande dessinée au fil des décennies, offrant des visions variées de l’après-cataclysme. Ces récits imaginent l’humanité aux prises avec un monde transformé, entre sociétés renaissant de leurs cendres et survivants errant sur une Terre dévastée.

Parmi les nombreuses œuvres du domaine, trois titres se distinguent par leur portée historique et critique : Ken le Survivant (Hokuto no Ken, trad. Tristan Brunet) du Japonais Tetsuo Hara, Le Transperceneige des Français Jacques Lob et Jean-Marc Rochette, et Carbone & Silicium BD de Mathieu Bablet. Des classiques indémodables et une création récente incarnent ainsi l’excellence de la BD post-apocalyptique.

Ken le Survivant (Hokuto no Ken)

Ken le Survivant est un manga post-apocalyptique majeur des années 1980. La série dépeint un futur proche où la Terre, ravagée par une guerre nucléaire, n’est plus qu’un désert stérile​. Les survivants s’y organisent tant bien que mal : de modestes communautés de villageois font face à des bandes de pillards sans pitié qui imposent la loi du plus fort​.

Au milieu de ce chaos émerge Kenshirō, un maître d’arts martiaux reconnaissable aux sept cicatrices qu’il porte sur le torse. Héritier d’une technique de combat ancestrale, il met son art meurtrier au service des plus faibles en anéantissant de l’intérieur les tyrans qui les oppriment.

Créée par le dessinateur Tetsuo Hara et le scénariste Buronson, cette saga est prépubliée de 1983 à 1988 dans l’hebdomadaire japonais Weekly Shōnen Jump​. Le succès est immédiat. En l’espace de cinq ans, Ken le Survivant s’impose comme un phénomène éditorial : plus de 100 millions d’exemplaires sont vendus dans le monde, ce qui en fait l’un des mangas les plus diffusés de l’histoire​.

Cette popularité engendre de nombreuses déclinaisons multimédias. Une série animée de plus de 100 épisodes est diffusée dès 1984, suivie de suites, de films et de jeux vidéo reprenant l’univers post-apocalyptique de Kenshirō.

La violence graphique extrême de ce manga suscite des controverses. En France, le dessin animé diffusé en 1988 choque le public au point que la série est accusée de pervertir la jeunesse​.

Ces polémiques n’empêchent pas l’œuvre de devenir culte. Ken le Survivant est aujourd’hui considéré comme l’une des bandes dessinées japonaises les plus influentes. Des auteurs majeurs la citent en référence. Kentarō Miura, créateur de Berserk, reconnaît par exemple Hokuto no Ken comme son influence déterminante​.

Le Transperceneige

Cette fresque française en noir et blanc plonge le lecteur dans un hiver nucléaire éternel. Le Transperceneige naît de la collaboration entre le scénariste Jacques Lob et le dessinateur Jean-Marc Rochette, publié en 1982-1983 dans la revue (À suivre).

avant de paraître en album en 1984 chez Casterman. L’histoire met en scène les derniers humains réfugiés à bord d’un train aux mille wagons fonçant sans fin à travers la planète gelée. Cette arche ferroviaire abrite une microsociété repliée sur elle-même et régie par une stricte hiérarchie. Le scénario exploite les grands thèmes de l’après-fin du monde (refuge itinérant, stratification sociale, lutte pour la survie) au service d’un récit dur et étouffant, magnifié par le trait glacé de Rochette.

Devenu un classique de la BD d’anticipation, Le Transperceneige a été adapté au cinéma en 2013 par le Sud-Coréen Bong Joon-ho (Snowpiercer), un film au succès mondial qui a fait découvrir ce mythe à un nouveau public.

Allégorie des inégalités sociales et des dérives écologiques, l’œuvre originelle voit son impact renforcé par cette adaptation. Le Transperceneige s’impose ainsi comme l’une des grandes sagas de science-fiction.

Carbone & Silicium

Enfin, Carbone & Silicium représente la relève contemporaine du genre. Ce roman graphique de Mathieu Bablet, publié en 2020 chez Ankama, suit deux intelligences artificielles humanoïdes développées au milieu du XXIᵉ siècle pour prendre soin des humains. Les androïdes s’échappent et deviennent les témoins de l’essor puis du déclin d’une civilisation technologique minée par les crises climatiques et migratoires. Au fil des siècles, leur périple offre un regard poignant sur l’humanité en déclin.

Primé en 2021 par le Prix de la BD Fnac-France Inter, l’album a été salué pour son ambition philosophique et son humanité. Un critique y voit « une œuvre riche, dense, poétique et profondément humaine ». En quelques années, ce récit d’anticipation s’est imposé comme un jalon majeur de la BD post-apocalyptique contemporaine.

De Neo-Tokyo aux rails d’un train éternel en passant par les errances de deux androïdes, ces trois bandes dessinées offrent des visions marquantes de l’après-cataclysme. Leur succès critique et public illustre l’attrait durable du post-apocalyptique en BD. Classiques ou non, ces créations phares ont marqué l’imaginaire par la force de leur narration et leur regard sur la survie de l’espèce humaine après l’apocalypse.

