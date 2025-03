Tome 5, la librairie thionvilloise de Politéïa

Cette dernière, portée depuis sa création, fin août 2021, par Thomas et Benjamin Hisler, avait déjà participé à la première édition de Politéïa, en 2023 : « Rencontrer les auteurs et échanger avec les citoyens de la ville fait avant tout de cette expérience un véritable lieu d'interaction », nous confie Benjamin Hisler.

Il ajoute, en référence à l'ambition du festival d'être la vitrine des idées d'aujourd'hui et de demain : « Nous ne sommes pas seulement acteurs de notre avenir par le vote ; nous le sommes par nos comportements quotidiens et nos choix de consommation. Cette plateforme nous permet de réfléchir à ce que nos actions signifient dans la société, et comment chacun de nous peut influencer collectivement notre environnement. »

Un acteur important de Thionville

La librairie généraliste, installée 46 Rue de Paris, s'étend sur 300m2, propose près de 35.000 références, et tourne grâce une équipe étoffée de sept personnes. Benjamin Hisler a d'abord officié 17 ans dans l'autre librairie de la ville, Hisler BD. Ouverte en 2007 dans un centre commercial, elle a d'abord été dédiée à la bande dessinée, avant d'étendre son offre, pour devenir une librairie généraliste. Elle s'est par ailleurs agrandie d'un Hisler BD bis.

Aujourd'hui, Tome 5 constitue une présence culturelle de premier plan à Thionville. Benjamin Hisler confie : « Les retours très positifs de nos clients, véritablement, nous confortent dans cette aventure. Implanter Tome 5 a Thionville constituait un véritable pari : en tant qu'entreprise, nous devons générer du chiffre d'affaires, mais nous offrons également un cadeau à la ville et à ses citoyens. Je crois fermement que redynamiser une ville passe aussi par la culture. Un disquaire, un libraire, mais aussi une boulangerie, une boucherie... il en faut pour une ville, et je suis fier de contribuer à la dynamique générale. »

Si l'enseigne est en équilibre, grâce à une gestion rigoureuse, comme pour toutes les librairies, l'équilibre financier est précaire : « Le prix unique du livre, qui n'est pas sans avantages, nous laisse peu de marge de manœuvre, empêchant toute flexibilité tarifaire qui pourrait nous aider à augmenter nos revenus », analyse le libraire.

Finalement, selon ce dernier, « ce qui définit véritablement notre librairie, ce n'est pas tant la surface de nos locaux, mais le nombre de personnes compétentes qui y travaillent. Chacun de nous apporte son expertise et son dévouement, enrichissant l'expérience de nos clients par des conseils avisés et des propositions de lecture pertinentes. La qualité de service et l'expertise sont fondamentales dans notre secteur d'activité. »

Parmi les événements organisés par Tome 5, outre les rencontres avec des auteurs, un club de lecture, qui en sera à sa dixième édition le 5 avril prochain. Cette session du « Club du 5 » portera sur le thème des « Adaptations ». Les inscriptions pour présenter un livre se font par message privé, sur Facebook, avant le 25 mars prochain.

Benjamin Hisler et Marie, libraires de Tome 5. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

Le groupe Hisler, entre développement et imprévus

L'entreprise Hisler s'étend en réalité jusqu'en Bourgogne : le groupe familial possède également deux enseignes à Metz, Hisler La Librairie, d'une surface de 1100 m2 sur deux niveaux, et depuis 2015 La Librairie d’en face, spécialisée en Jeunesse. À Dijon, il possède la librairie Grangier depuis 2012, dirigée par Élodie Hisler. Le groupe conserve par ailleurs deux activités de papeterie en Alsace.

L'Alsacienne Simone Hisler, installée à Metz en 1992 avec son époux, Daniel Hisler, libraire qui a exercé à Strasbourg pendant plus de deux décennies, a repris les rênes de l'entreprise familiale après le décès de ce dernier en 1996. Tous deux avaient initialement rachetés la librairie Even à Metz, établissement fondé en 1873.

Hisler La Librairie a récemment subi une série d'événements tragiques. Victime d'un incendie dévastateur dans la nuit du 16 au 17 novembre 2024, l'établissement a de nouveau été frappé dix jours plus tard, cette fois par un cambriolage. Dans la nuit du 26 au 27 novembre, des personnes ont pénétré dans la librairie en forçant une porte en bois que les pompiers avaient provisoirement mise en place pour sécuriser les lieux après l'incendie. Les autorités ont lancé une enquête pour élucider ces faits.

En réaction, le 13 décembre dernier, un bus équipé de 90 étagères et d'une sélection restreinte de livres ainsi que des articles de papeterie, s'est installé au pied de la cathédrale, sur la place Jean-Paul II de Metz. Ce projet temporaire, géré par Simone Hisler et inspiré par sa fille Juliette, a été mené en collaboration avec plusieurs partenaires locaux. L’établissement n’a pas rouvert ses portes depuis l’incendie.

La librairie Tome 5, de Thionville. Tome 5.

Crédits photo : Vitrine de la librairie Tome 5, de Thionville. Tome 5. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Festival Politéïa 2025, à Thionville : Quels progrès, et quels avenirs ?

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com