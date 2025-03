Trainspotter : sur les chemins de fer, l'histoire de l'Iran

À un tournant de sa vie, le narrateur quitte Téhéran sans date de retour, avec une seule certitude : suivre le tracé des voies ferrées. Des déserts arides aux montagnes escarpées, des gares désaffectées aux postes d’aiguillage, il croise conducteurs de locomotives à vapeur, chefs de gare désœuvrés, ingénieurs astucieux, chacun porteur d’un fragment d’histoire.

Les trains deviennent le prisme à travers lequel se dessine un Iran en mutation, entre ambition moderniste et inertie bureaucratique. Le récit ne se limite pas à une errance géographique. Les rails conduisent aussi dans le passé, là où le projet ferroviaire croise la politique et la guerre.

Reza Shah et ses rêves de modernité, l’occupation alliée durant la Seconde Guerre mondiale, la concurrence acharnée entre puissances étrangères pour le contrôle des infrastructures : chaque wagon transporte une part de cette grande histoire.

Loin du simple récit de voyage, Trainspotter capte l’obsession d’un homme pour un monde en voie de disparition. L’écriture, à la fois précise et teintée d’humour, révèle une passion dévorante pour ces monstres d’acier et ceux qui les entourent. Un texte où l’érudition ne pèse jamais, où chaque découverte alimente une quête plus vaste, entre curiosité historique et vertige existentiel.

À travers cette odyssée – cette épopée ! – ferroviaire, le train devient un symbole de persistance et de rupture, une métaphore du pays lui-même. Un livre où le voyage compte plus que la destination, où l’Iran se raconte dans le sifflement des locomotives et le silence des gares oubliées. Et tout le visage d'un pays se dévoile, entre les chantiers et les voyages qu'ils ont permis.

Par Victor De Sepausy

