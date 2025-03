Politéïa 2025 : une exposition pour capturer l’essence du progrès

Cette initiative a été menée sous la direction de Fanny Indo, autrice photographe et médiatrice numérique aux Studios de Puzzle, ainsi que Mickaël Stibling, photographe, auteur multimédia et chargé de projet en animation et éducation à l’image au centre Le Lierre.

Cette exposition entend ne pas se limiter à une projection vers l’avenir, mais porter une réflexion sur le présent et le passé. « Capturer l'essence du progrès, c'est comprendre ses multiples facettes : les espoirs qu'il suscite, les changements qu'il provoque, et les questions qu'il pose », partage les acteurs de cette initiative.

Présentations des artistes participants, avec photographies de photographies à l'appui :

Photographe débutant passionné par les initiatives écologiques et les avancées technologiques, Pietro Lai s’attache à capturer les transformations qui façonnent un avenir plus durable. À travers son travail présenté dans l’exposition, il souhaite mettre en lumière des projets concrets témoignant de l’engagement collectif en faveur de la transition énergétique.

Parmi ses clichés, la centrale solaire photovoltaïque d’Illange, en Moselle, occupe une place centrale. Symbole du progrès technologique au service de l’environnement, selon l'artiste, elle incarne l’essor des énergies renouvelables. Son travail invite à réfléchir au progrès durable et aux enjeux d’un développement respectueux des générations futures.

Dans sa série, Skrivañ ha Tresañ (Écrire et dessiner), Lenaïg s’est intéressée au breton, langue régionale en déclin. Pourtant, l'artiste l'assure, celle-ci reste d’une grande inventivité et continue d’enrichir son vocabulaire avec de nouveaux mots pour désigner les innovations d’hier et de demain.

À travers sa série Jeux d’enfants, Tristan explore l’impact du numérique sur les jeunes générations en capturant des instants du quotidien de ses nièces, Lina (13 ans) et Emmy (8 ans). En interprétant le thème Échos de demain - Capturer l’essence du progrès, il interroge le rapport des enfants aux écrans et met en perspective une idée largement répandue : les enfants d’aujourd’hui seraient trop absorbés par la technologie, au détriment des jeux en extérieur...

Le photographe propose un regard nuancé, soulignant une continuité plutôt qu’une rupture entre générations. À travers ses clichés pris en février 2025 au parc du Pâtis à Woippy, il montre comment les enfants adaptent leurs habitudes aux outils d’aujourd’hui.

Pour Wilfrid, pas de grands discours, pour l'une de ses deux propositions, mais des poèmes pour accompagner ses photographies. En voici un exemple :

Mignonne, allons voir si le progrès

Mignonne, allons voir si le progrès Qui depuis cent ans fit germer

Technologies et merveilles

A point perdu ceste année

Les promesses de son attrait

Et de ses beaux appareils

Las ! voyez comme en peu d'espace,

Mignonne, il a pollué la place

Las! son vrai visage laisse voir !

• illogique humaine nature,

Car ces objets jamais ne durent, Que de échoppe au dépotoir

Donc, si vous me croyez, mignonne,

Quand les publicités fleuronnent

Évitez trop de nouveautés.

Domptez, domptez votre ivresse

Du progrès et de ses promesses, Pour ne pas demain regretter

À travers son objectif, Elvis souhaite saisir, de son côté, en noir et blanc une société en perpétuelle évolution, oscillant entre libération et aliénation. Pour lui, le progrès n’est pas qu’une avancée technique, mais une quête de sens, tiraillée entre l’aspiration à un avenir meilleur et le poids du passé.

Lucie questionne les frontières floues de l’identité à l’ère d’Internet et des réseaux sociaux. Sommes-nous réellement nous-mêmes ou simplement le reflet de ce que les autres attendent de nous ? Son travail entend jouer avec la perfection artificielle, les images figées des magazines, les icônes façonnées par le regard des autres. Chaque cliché trouble la limite entre réalité et idéalisation, cherchant à capturer cet instant fragile où l’on s’interroge : et si le progrès ne nous rendait pas meilleurs, mais nous transformait en quelqu’un d’autre ?

À travers sa série, Mickaël interroge la construction d’un monde nouveau et l’héritage des temps modernes. S’inspirant de l’élan des Lumières, il explore l’idéal d’émancipation humaine porté par la raison, les sciences et la technique.

Sa recherche l’amène à découvrir Claude-Nicolas Ledoux, architecte visionnaire du XVIIIe siècle, et son projet inachevé de Ville Idéale. En 1773, au pied de la forêt de Chaux, entre Arc-et-Senans, il conçoit la Saline Royale, première cité ouvrière bien avant l’ère industrielle. Pensée comme un demi-cercle destiné à grandir, cette fabrique monumentale voit le jour en 1778, mais son extension en Cercle immense, incluant place publique et infrastructures sociales, restera une utopie.

Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1982, la Saline est aujourd’hui un centre culturel de renommée internationale. En 2022, elle inaugure de nouveaux jardins et potagers pédagogiques, ancrant le site dans les enjeux contemporains de biodiversité et de transition écologique. À travers ses photographies, Mickaël interroge la capacité du progrès à concrétiser les idéaux qui l’animent.

Le double portrait de Sylvia a pour objectif de mettre en lumière une expérience partagée par tous : l’enfant que nous avons été, porté par ces mêmes désirs d’exploration et de compréhension. Un regard tendre sur ce qui nous pousse, depuis toujours, à avancer.

Pour Rhadija, le progrès ne se limite pas aux avancées technologiques ou aux mutations sociales. Il réside aussi dans la capacité des peuples à préserver leur identité face aux tentatives d’effacement, notamment ceux ayant vécu la colonisation. À travers sa série Héritage gravé, elle explore cette résilience culturelle.

L’Algérie incarne, selon elle, cette force, profondément attachée à son histoire, sa langue, ses rites et sa spiritualité. Son identité perdure à travers ses objets, ses symboles et ses traditions.

Pour découvrir toute l'exposition, dont une vidéo des plus mystérieuses sur l'IA, il faudra se rendre au Puzzle à Thionville, avant le 27 mars.

Le Festival Politéïa de Thionville continue jusqu'à dimanche 16 mars. Le programme complet est à retrouver ici.

