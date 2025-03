Antidata : 20 ans de passion pour la nouvelle

Au moment de créer la maison d’édition en 2004 avec quelques amis, on s’est un peu renseigné, et on a appris qu’il y avait en France un genre littéraire réputé invendable, c’était la nouvelle.

Cela nous a tout de suite paru séduisant, et donc on a décidé qu’on publierait exclusivement des nouvelles, et autres textes courts, plutôt que de sortir des romans comme tout le monde.

Et effectivement, après plus de 20 ans, il se confirme que la nouvelle est un genre à peu près invendable, mais bien sûr ce n’est pas une raison pour laisser tomber, au contraire. D’autant plus qu’à cet amour des causes perdues s’ajoute bien sûr un goût prononcé pour le texte court, qui présente l’avantage, quand il est bien tourné, de concentrer un maximum de saveur dans un minimum de temps de lecture.

C’est donc avant tout le format qui tient lieu de ligne éditoriale à Antidata, format qui est décliné en 4 collections différentes : des recueils de nouvelles individuels, des recueils collectifs qui regroupent, autour d’un thème, entre 10 et 15 nouvelles d’auteurs différents, des novellas, c’est-à-dire des nouvelles un peu plus longues et publiées à l’unité, et enfin, une petite collection de recueils humoristiques consacrés au monde du travail, avec par exemple des lettres de motivation ou des entretiens d’embauche imaginaires.

Pour terminer sur la maison d’édition, il faut préciser que nous avons entre 40 et 50 titres au catalogue, et une fréquence de parution de 2 ou 3 titres par an.

Enfin, les livres sont de petite taille, dans un format proche du poche, légers, peu onéreux et aisément transportables.

DOSSIER - Salon L'Autre livre 2025 : l'édition indépendante vous attend

