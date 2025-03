Aubervilliers : une pétition contre la disparition d'une médiathèque 

Le texte de la pétition rappelle que la médiathèque André Breton, située dans le quartier Villette – Quatre Chemins, est déjà fermée depuis plusieurs mois sans explications ni perspectives de réouverture. Aujourd’hui, ce serait au tour de la médiathèque Henri Michaux, implantée dans le quartier de La Maladrerie, de faire l’objet d’un projet de fermeture.

Celle-ci est très fréquentée (30 à 40 000 entrées par an) et indispensable à la vie du quartier. Elle apporte la lecture aux enfants d’âge scolaire qui n’ont pas forcément de livres à la maison, elle accueille de nombreuses classes d'écoles maternelles et élémentaires, offre un lieu tranquille aux adolescents pour faire leurs devoirs, présente des ateliers de lecture/écriture pour les jeunes, des expositions et propose une aide au numérique pour tous.

Dans le cadre d’un quartier dit « prioritaire » en rénovation urbaine (NPNRU), la municipalité et Plaine Commune avaient initialement envisagé la réhabilitation et l’agrandissement du pôle culturel de l’Espace Renaudie, comprenant également le CAPA (centre d’arts plastiques) et la médiathèque Henri Michaux.

Ce dernier projet prévoyait une augmentation de la surface de 300 m² à 1200 m², afin de créer des espaces d’expositions et d’actions culturelles, de jeux et de travail.

Cependant, lors du Conseil Municipal du 12 décembre 2024, il a été annoncé que Plaine Commune abandonnait la rénovation de la médiathèque, malgré une cofinancement important de l’État, provoquant ainsi sa fermeture à court terme, et laissant les habitants et associations dans un état d'inquiétude quant à l'avenir du lieu.

Une médiathèque remplacée par des machines à livre ?

Comme le rapportait lors de ce même conseil Anthony Daguet, du groupe d'élus communistes de la ville, un distributeur de livres à l’accueil de l’Espace Renaudie serait envisagé en remplacement : « le tableau de surfaces daté de juillet 2024 annexé au cahier des charges nous apprend quel est le projet de la ville pour la future médiathèque Henri Michaux : "Le foyer d'accueil de l'espace Renaudie pourra accueillir un espace de lecture publique sous forme de 3 machines à livres, cumulant une surface au sol d'environ 2m2" »

Dans sa réponse, la Maire adjointe à la Culture et à l'Environnement, Zakia Bouzidi, se voulait rassurante : « Non, la Ville d’Aubervilliers ne laissera pas disparaître cette médiathèque pour en faire un "distributeur de livres de 2 mètres carrés" ». Elle ajoutait plus loin qu'« il s’agit uniquement d’une solution transitoire envisagée pour garantir un accès aux livres durant les travaux de rénovation ».

« Le projet final reste résolument centré sur la lecture publique, avec un espace modernisé et adapté aux besoins des usagers » assure-t-elle, informant dans la foulée qu'un programmiste a été mobilisé, et qu'une concertation avec les habitants et les associations locales est en cours.

Face à ce qui est perçu comme une menace pour le lieu, le collectif d’associations et d’habitants du quartier Maladrerie – Émile Dubois demande dans sa pétition la reprise du projet de rénovation et d’extension de la médiathèque.

Le collectif insiste sur la nécessité de maintenir des équipements publics et culturels dans le quartier et réclame une concertation réelle avec les habitants, en s’adressant à Plaine Commune, la municipalité d’Aubervilliers, la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Île-de-France ainsi qu’à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU).

Contactés pas ActuaLitté, la Ville d'Aubervilliers et la Plaine Commune n'ont pas encore donné suite.

Crédits image : Change.org

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com