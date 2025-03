De la librairie à l’édition : l’aventure des éditions F deville

Les éditions F deville sont une maison d'édition indépendante belge née d'une passion profonde pour les livres et d'un désir de partager des histoires marquantes. Après avoir tenu pendant 25 ans une librairie reconnue pour sa convivialité et sa sélection rigoureuse, Frédéric Deville et Cathy Decreton ont choisi de prolonger leur engagement envers la littérature en devenant éditeurs.

Ce choix de changer de côté du livre n'est pas anodin. Forts de leur expérience directe avec les lecteurs et les auteurs pendant leurs années en librairie, ils ont développé une sensibilité particulière à ce qui touche, interpelle ou inspire. Ainsi, dès leurs premiers titres, ils se sont orientés vers une ligne éditoriale audacieuse et humaine, privilégiant des auteurs capables d'aborder avec finesse les questions actuelles ou d'offrir des récits profondément personnels.

Cette transition fut aussi marquée par une volonté affirmée de soutenir la diversité littéraire et la créativité artistique. L'ambition des éditions F deville ne se limite pas à publier : elles cherchent à donner une voix à des talents émergents tout en valorisant des auteurs confirmés. Elles souhaitent ainsi enrichir le paysage culturel belge en offrant une littérature accessible à un public large, tout en restant exigeantes sur la qualité littéraire et éditoriale.

Aujourd'hui, le catalogue des éditions F deville se décline en plusieurs collections identifiées chacune par une couleur singulière. On y trouve des romans intimistes, des essais stimulants, des contes à portée philosophique, des beaux-livres qui célèbrent la créativité, ainsi que des ouvrages pour la jeunesse qui éveillent la curiosité et l'imaginaire. Cette structuration claire permet aux lecteurs de se repérer aisément, renforçant le lien de confiance établi depuis longtemps avec les fondateurs.

Par ailleurs, fidèles à leurs racines de libraires, Frédéric Deville et Cathy Decreton accordent une grande importance aux échanges avec le public et les auteurs. Ils participent régulièrement à des salons et événements littéraires où ils favorisent les rencontres et le dialogue, et organisent des rendez-vous culturels chaleureux autour de leurs publications. Ces échanges renforcent leur lien direct avec la communauté littéraire et permettent d'affiner constamment leur approche éditoriale.

Ainsi, les éditions F deville ne se limitent pas à publier des ouvrages : elles incarnent une démarche sincère et généreuse, portée par des libraires devenus éditeurs, soucieux de transmettre une littérature vivante et accessible.

