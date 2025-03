L'anxiété des adolescents français, un obstacle à la lecture ? 

La jeunesse va mal. Cette observation, réalisée de manière transversale pendant la pandémie de Covid-19, s'est depuis installée, au fil des sondages et autres études. La quatrième vague du Baromètre des adolescents de l'entreprise à impact Notre Avenir à tous, réalisé en partenariat avec Karine Lamiraud, titulaire de la Chaire Innovation Santé de l’Essec, révèle un mal-être psychologique persistant.

L'étude a été confiée à l'institut Ipsos, qui a interrogé par internet, du 22 novembre au 6 décembre 2024, un échantillon représentatif de 1000 adolescents âgés de 11 ans à 15 ans, selon la méthode des quotas (sexe et âge de l’enfant, profession du parent, région, catégorie d’agglomération).

Un sentiment de fatigue partagé

Les indicateurs généraux sur le niveau de bien-être psychologique des adolescents restent préoccupants, mettent en évidence l'étude de Notre Avenir à tous. Ainsi, plus d’un adolescent sur 4 fait l’objet d’une suspicion d’un trouble anxieux généralisé (25 % en 2024, contre 29 % en 2023), et 40 % d'entre eux seraient potentiellement concernés par des symptômes dépressifs plus ou moins sévères (contre 41 % en 2023).

Au sein des indicateurs de mesure de la dépression (d'après le PHQ9, test clinique d’évaluation de la dépression), le sentiment de fatigue s'avère particulièrement installé chez les adolescents français. 72 % des interrogés déclarent se « sentir fatigué ou avoir peu d'énergie », le plus haut niveau enregistré depuis la première vague du Baromètre des adolescents, en 2021.

Face à ces mesures, l'étude rappelle que, dans leurs déclarations, 84 % des ados considèrent qu’ils vont bien, 11 % que ça va « moyennement » et seulement 5 % que « ça va mal ». Mais les adolescents ont tendance à rester seuls et à sous-déclarer leur niveau de mal-être, voire à le dissimuler à leur entourage ou aux professionnels de santé : « d’abord parce qu’ils n’en n’ont pas envie (34 %) ou qu’ils considèrent que ce n’est pas assez grave (32 %) ou qu’il faudrait d’abord qu’ils en parlent à leurs parents et ils ne le veulent pas (25 %) », rappelle l'étude.

L'école reste un lieu générateur d'inquiétude et d'anxiété pour 1 adolescent sur 4 (26 %), en raison des interrogations et des notes (pour 62 % d'entre eux), avec un impact sur la qualité du sommeil, mais aussi des cyberviolences (22 % des élèves déclarent avoir subi une situation de violence sur les réseaux).

La lecture en difficulté

Parmi les autres indicateurs de mesure de la dépression utilisés par l'étude de Notre Avenir à tous figure les difficultés à se concentrer pour lire un livre. 49 % des adolescents interrogés par l'institut Ipsos indiquent avoir rencontré une telle problématique (contre 50 % et 1 % qui ne se prononce pas).

Extrait de la quatrième vague du baromètre du moral des adolescents de Notre Avenir à tous/Ipsos

Cet indicateur arrive en troisième position, deux places avant le fait de ressentir peu d'intérêt ou de plaisir à faire les choses, éprouvé par 42 % des adolescents interrogés.

D'après une étude menée par le Centre national du Livre et l'institut Ipsos, publiée en 2024, la lecture resterait une activité de loisir prisée par les jeunes entre 10 et 12 ans (92 % des filles, 89 % des garçons déclarent la pratiquer), avant un décrochage amorcé chez les 13-15 ans (85 % des filles, 76 % des garçons) et confirmé chez les 16-19 ans (74 % des filles, 50 % des garçons).

Le Centre national du Livre et Ipsos mettaient en parallèle le temps passé sur les écrans et celui consacré à la lecture, par jour, dans le cadre des loisirs : 3h11, en moyenne, pour les premiers, contre 19 minutes pour lire.

L'étude de Notre Avenir à tous, sur l'utilisation des écrans, s'intéresse plus particulièrement à la consultation des informations sur les smartphones. 50 % le font, en baisse de 10 points par rapport à 2022. Face à l'actualité, l’incompréhension reste le sentiment prédominant (50 %, +1 point depuis 2023) et l’angoisse atteint un niveau record (31 %, +2 points), loin devant la colère (26 %) ou l’ennui qui arrive en dernière position (17 %).

L'étude complète de Notre Avenir à tous est accessible ci-dessous.

Photographie : illustration, EU-Ukraine Cooperation, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com