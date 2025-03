Heureusement, Joël Dicker s'impose

Les ventes de son dernier roman sont d'ailleurs nettement moins importantes que celles du précédent, Un animal sauvage, sorti à la même période l'an dernier et qui avait cumulé un nombre impressionnant de 81.835 ventes en première semaine.

La pression ne s'en retrouve que plus forte au classement, puisque dans son rétroviseur, Joël Dicker voit double. En troisième position, c’est à nouveau Freida McFadden avec Les Secrets de la femme de menage vendu à 32.696 exemplaires.

Loin derrière, le tome 23 de Dragon Ball Super, par Toyotarô, l’héritier Akira Toriyama, se place 4e avec 13.042 ventes. Il est suivi de près par La Sage-femme d’Auschwitz et La Sage-femme de Berlin d’Anna Stuart qui se vendent à 12.632 et 11.925 exemplaires.

En 7e position, Agnès Martin-Lugand et L’Homme des mille détours cumulent 9802 ventes. L’autrice est également en 10e place avec Les Renaissances qui séduisent 8605 nouveaux lecteurs.

Comme si elle n’en avait jamais assez, c’est à nouveau Freida McFadden qu’on trouve en 8e position, avec La Femme de ménage voit tout qui se vend à 9685 exemplaires. Salomé Saqué est 9e avec 8636 ventes pour son essai Résister.

Le Journal D’Anne Frank réalise la meilleure progression de la semaine. L’ouvrage gagne 134 places au classement pour se positionner 48e, avec 2851 ventes. Le vétéran de ce classement est L’Etranger d’Albert Camus, qui fête sa 669e semaine à la 63e place, avec 2370 ventes.

On remarque 45 nouvelles entrées cette semaine, signe d’un marché particulièrement mobile. Une fois n’est pas coutume, c’est Mortelle Adèle qui prend le plus de place dans ce classement, avec pas moins de 13 références dans le top 100 dont une 21e place pour Mortelle Adèle sur les traces du croquepote.

4,647 millions de livres se sont vendus au total, 7% de moins que la semaine dernière, mais surtout 12% de moins que l’année dernière à la même période, ce qui confirme que le marché du livre commence l’année 2025 en moins bonne santé qu’en 2024. Une différence qui se retrouve plus ou moins dans le chiffre d’affaires (-11 % par rapport à la semaine 10 de 2024).

