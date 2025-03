Victor Harlé, directeur de l'administration et du personnel de la BnF

Passé par Sciences Po Paris et l'École nationale d'administration, Victor Harlé est entré au ministère de la Culture en 2016 en tant que chef adjoint du département des affaires budgétaires et de la synthèse, avant, un peu plus d'un an plus tard, de prendre la tête de ce même département.

Entre octobre 2019 et cette nomination à la BnF, il est directeur financier et juridique d'Universcience, l’établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l’industrie, placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et du ministère de la Culture.

Il prend la suite, en tant que directeur de l'administration et du personnel, de Marianne Lucidi. Cette dernière, qui était également directrice générale par intérim de l'établissement depuis juillet 2024, a quitté la BnF en octobre 2024 dans des circonstances particulières.

Elle était destinée à devenir directrice générale de l'établissement patrimonial, mais le décret faisant état de sa nomination a été « bloqué depuis le mois d’août au niveau du cabinet du Premier ministre pour des raisons non juridiques et non administratives », selon un courrier qu'avait fait parvenir la principale intéressée au personnel de la BnF.

« J’ai décidé de mettre fin à ce rapport de forces alors qu’est en jeu la gestion quotidienne du plus gros établissement public culturel et de ses 2200 agents. Telle n’est pas la conception de la fonction publique qui m’anime et que je souhaite défendre », précisait-elle.

À LIRE - À la BnF, des journées de grève pour les “précaires”

Le directeur de l'administration et du personnel est responsable de la programmation budgétaire de l'établissement et veille à la mise en œuvre et au suivi de l'exécution budgétaire.

Il assure le traitement des questions juridiques et le respect des règles et procédures et de la commande publique. Il élabore le schéma pluriannuel de stratégie immobilière, gère les bâtiments, équipements et moyens techniques des divers sites de la BnF et veille à leur renouvellement.

Il assure la sécurité des bâtiments, des installations et des personnels, anime et coordonne les projets relatifs à la responsabilité sociale et environnementale de l'établissement. En outre, il exerce une mission transversale de développement des ressources propres de la BnF.

L'arrêté de nomination est accessible à cette adresse.

Photographie : la Bibliothèque nationale de France, site Mitterrand (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com