"Nous sommes en train d’anéantir ce qui nous fait vivre"

Lucile Schmid, co-fondatrice et vice-présidente de La Fabrique écologique, membre de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité, et co-présidente de la Fondation verte européenne, est sceptique quant au technosolutionnisme porté par des figures comme – encore lui –, Elon Musk : « Dans le domaine économique, la priorité reste la préservation, ce qui implique soit de restreindre l’usage de certaines technologies, soit de les encadrer strictement », analyse l'ex-élue écologiste.

Un constat partagé

Celle qui réfléchit aux enjeux de progrès à l’aune des limites des écosystèmes planétaires pousse la réflexion : « Cela renvoie à notre rapport à la nature : faut-il la dominer ou simplement en faciliter l’accès ? » Loin d'une radicalité parfois brocardée, pour cette femme engagée, « l’enjeu ne réside donc pas dans le rejet du progrès, mais dans la capacité à lui accorder une juste place ».

Juliette Nouel, journaliste spécialisée sur les enjeux énergétiques, le changement climatique et le déclin de la biodiversité, et animatrice de la Fresque du climat, n'est pas plus convaincue que la science nous apportera une « une solution miracle » pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle donne l'exemple des promesses de captation et de séquestration du CO₂ : « Qui la met réellement en place et, surtout, est-ce une alternative viable ? », questionne-t-elle. Un des acteurs principaux de ce marché est, pour exemple, ExxonMobil, une des principales entreprises émettrices de gaz à effet de serre dans le secteur des hydrocarbures…

L’intelligence artificielle est aujourd'hui invoquée, « comme une baguette magique capable de résoudre tous nos problèmes », met par ailleurs en exergue la journaliste. Pourtant, rappelle cette dernière, « elle repose sur une infrastructure très gourmande en électricité ». Son développement massif soulève une interrogation : « Avons-nous réellement besoin d’IA dans tous les secteurs, des voitures électriques aux transports en passant par l’agriculture et l’industrie ? »

Et de développer : « Bien sûr, certains usages sont pertinents, notamment dans la recherche scientifique ou la santé. Mais une grande partie de son exploitation semble relever du superflu. Créer des images, converser avec un chatbot ou poser des questions anecdotiques… »

Daniel Béguin, entre autres ancien vice-président de la Région Lorraine, abonde dans le sens de ses deux camarades. Il raconte : « Durant mes près de 25 années en politique, j’ai constaté une foi inébranlable dans le progrès, une croyance selon laquelle les avancées technologiques finiraient toujours par résoudre nos problèmes. Pourtant, les crises s’accumulaient sans que de véritables décisions soient prises. Cette confiance dans le progrès servait souvent d’excuse pour l’inaction, évitant d’affronter les choix difficiles. »

Pour l'ornithologue de métier, l’agriculture intensive illustre bien cette impasse : « La France figure parmi les plus gros consommateurs mondiaux de pesticides par habitant. Plutôt que de miser sur des pratiques plus respectueuses des écosystèmes, nous continuons à capitaliser sur des méthodes destructrices qui fragilisent la nature à long terme. »

La fin d'une parenthèse ?

Face à ce dualisme quelque peu stérile entre croissance et décroissance, Juliette Nouel propose de décorréler progrès et innovation technologique et technique, idée inconsciemment bien implanté dans nos cerveaux d'occidentaux : « Il est temps de repenser notre manière d’avancer, de concevoir un progrès qui ne soit pas uniquement synonyme de technologie. La marche vers plus de justice, comme l’émancipation des femmes, en est un exemple. »

Elle fait un constat : « Pendant deux siècles, le développement a reposé sur l’exploitation des énergies fossiles, une ressource qui, tout en alimentant notre expansion, a contribué à la destruction des écosystèmes. Nous sommes en train d’anéantir ce qui nous fait vivre. Ces ressources sont limitées et les estimations indiquent un épuisement autour de 2050. Cette période d’abondance énergétique n’était qu’une parenthèse dans l’histoire humaine, à la fois enchanteresse et dévastatrice. Mais elle touche à sa fin. »

Moins tranchée, Lucile Schmid fait néanmoins un constat : « Aujourd’hui, nous consommons trop de pétrole, trop de gaz, trop de charbon pour espérer maintenir une vie normale sans conséquences. » Et de pointer « la dépendance excessive au nucléaire » en France. « Certes, cette énergie est décarbonée, mais elle reste non renouvelable, ce qui pose un problème à long terme. Quant à la sobriété énergétique, elle semble avoir été reléguée aux oubliettes depuis le retour de la guerre, éclipsée par des priorités plus immédiates, sans réflexion approfondie sur l’avenir », se désole la co-présidente de la Fondation verte européenne

Daniel Béguin ne croit pas en une des solutions invoquées : la fusion nucléaire qui, à l'image de l'ordinateur quantique, ne semble pas viable avant encore de nombreuses années. Plus profondément, cette technologie reste centralisée, loin de toute approche décentralisée qu'il défend, et qui permettrait, selon lui, une réelle transformation énergétique : « Pendant ce temps, certains avancent des scénarios absurdes : si la Terre devient invivable, nous irons sur Mars, comme le prétend Elon Musk. C'est absurde. Plutôt que d’investir dans ces chimères, il serait temps d’affronter la réalité et de concentrer les efforts sur des solutions viables pour préserver notre planète. »

« Toujours plus de conquêtes, toujours moins de préservation »

Finalement, faut-il assumer le terme de décroissance, quitte à en effrayer certains ? Si Juliette Nouel estime que ce mot est galvaudé et souvent mal compris. Lucile Schmid, au contraire, défend son utilité : « Il permet de poser la question essentielle : un modèle de société n’est plus viable. La croissance ne sera plus la solution. Certains mots provocateurs ouvrent de vrais débats. » Daniel Béguin nuance la question : « Il en faut dans certains secteurs, comme les transports ou notre manière de consommer. Mais à côté de ça, il faut une croissance du bonheur, de l’amour, du partage, de la solidarité. On n’est pas soit décroissant, soit croissant. »

Autre terme qui fait florès, la sobriété. Lucile Schmid rappelle que ce terme renvoie souvent à des comportements individuels, quand il faudrait une approche collective et politique. Et d'être formelle : « On ne peut pas demander de sobriété à ceux qui vivent déjà dans la précarité. » « Si elle n’est pas acceptée socialement, cela entraînera la montée des extrêmes… ce n’est pas ce qu’on voit en ce moment, bien sûr ! », rebondit Juliette Nouel, non sans un humour rempli d'inquiétude.

Daniel Béguin souligne : « Nous sommes pétris de paradoxes. Il y a toujours un écart entre notre éthique, notre connaissance et nos pratiques. Nous souffrons de voir un monde qui se détériore, mais en parallèle, nous restons profondément attachés à notre propre confort. »

Ce dernier se dit profondément pessimiste : « La population mondiale ne cesse de croître, entraînant une quête permanente de nouveaux territoires exploitables. Après la forêt amazonienne et d’autres régions riches en biodiversité, l’Arctique devient un nouvel eldorado. Toujours plus de conquêtes, toujours moins de préservation. »

À LIRE - "L’intelligence artificielle est d’abord un nom marketing"

Face à ce constat, Lucile Schmid souligne l'importance de ne pas être un simple consommateur, mais de développer une conscience de ses choix, et ce dans tous les domaines, de l'alimentation à l'usage de l'intelligence artificielle. Elle conclut : « La société entière doit évoluer. Chacun peut entrer dans l’écologie par ce qui lui parle le plus. L'amour des animaux, du sport, de ses proches etc. »

Le Festival Politéïa de Thionville continue jusqu'à dimanche 16 mars. Le programme complet est à retrouver ici.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Festival Politéïa 2025, à Thionville : Quels progrès, et quels avenirs ?

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com