La puissance du féminin pour sauver la démocratie ?

Professeure de philosophie à l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC), Corine Pelluchon a publié plusieurs ouvrages de réflexion philosophique qui abordent des thématiques sociales et politiques actuelles. Son parcours académique est marqué par une spécialisation en éthique, en philosophie politique, et en bioéthique, avec une attention particulière aux droits des animaux et à la justice écologique.

Dans son ouvrage La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, Corine Pelluchon explore la notion d’emprise qui caractérise les relations entre les leaders d’extrême droite et une partie de la population. Elle analyse comment le fascisme incite les individus à évacuer leur sentiment d’impuissance en déchargeant leur agressivité sur certains groupes, menant ainsi à un « délire à plusieurs ».

Face à cela, Pelluchon met en avant la « puissance du féminin », opposée à la force et à l’obsession du contrôle, et nourrie par la gratitude envers le donné. Cette puissance, enrichie par le féminisme, témoigne de l’amour d’un monde accueillant la diversité et promeut un esprit de convivialité essentiel à tout projet humaniste et écologiste.

L’angoisse de n’être rien et le besoin désespéré de se sentir important conduisent également les individus, riches ou pauvres, à suivre des leaders nationalistes qui arrivent à les convaincre qu’ils sont supérieurs au reste de l’humanité.

Pelluchon explore comment l’emprise fonctionne dans le contexte politique, notamment dans les mouvements autoritaires et d’extrême droite.

Elle explique que certains leaders créent une forme de délire collectif, où des populations fragilisées déchargent leur agressivité sur des boucs émissaires, ce qui renforce l’adhésion à des idéologies extrémistes. Elle s’inspire notamment de la psychanalyse et de la philosophie politique pour montrer comment ces dynamiques se mettent en place et s’appuie notamment sur les travaux d’Emmanuel Kant, Hannah Arendt ou encore Simone Weil.

L’extrême droite ne peut exister, s’épanouir et asseoir sa domination que par la haine de l’autre.

L’autrice défend une approche où l’on accepte la vulnérabilité humaine au lieu de chercher à la nier par des formes de domination et d’agression. Elle met en avant la politique de la considération, qui valorise l’attention aux autres et aux plus fragiles, plutôt qu’une logique d’écrasement des différences.

Contrairement à l’idée de force souvent associée à la domination et au contrôle, la puissance du féminin est une forme de pouvoir ancrée dans la gratitude, l’ouverture et la préservation du vivant. Mais Pelluchon ne réduit pas cette puissance à un rôle genré. Elle y voit plutôt une approche qui peut être adoptée par tous, indépendamment du genre. Elle s’appuie sur les pensées féministes et écologistes pour proposer une vision politique plus humaniste.

En encourageant la victimisation qui conduit les citoyens à penser qu’ils sont exclus du bien-être et privés de leur part du gâteau dont les « privilégiés », au contraire, profitent, ils suscitent I'envie, la haine et la paranoïa. L’agitateur d’extrême droite rappelle constamment à la population les frustrations dont elle souffre et lui promet que « cela changera », que, bientôt, ceux qui lui volent sa place soleil auront des comptes à rendre : ils paieront et le mal fait aux petites gens et aux véritables enfants de la nation sera réparé !

Avec La démocratie sans emprise ou la puissance du féminin, Corine Pelluchon signe un essai stimulant qui apporte un regard neuf sur la crise démocratique et propose des pistes d’émancipation porteuses d’espoir. Malgré quelques passages parfois abstraits, son analyse reste précieuse et nécessaire dans un contexte où la montée des extrêmes met en péril les valeurs démocratiques. Un ouvrage à lire pour quiconque s’intéresse à la philosophie politique, au féminisme et à l’écologie.

Par Anne-Charlotte Mariette

