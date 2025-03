Le Royaume Interdit : Alix, encore et toujours au service de Rome

Tout commence par une rencontre insolite à Rome, où Alix rachète puis affranchit Iphis, une jeune esclave dont le destin hors du commun intrigue immédiatement. Très vite, son histoire se révèle captivante : Iphis est en réalité princesse de Kamarès, un royaume insulaire tenu secret durant des siècles afin de protéger ses habitants des convoitises extérieures.

Envoyée en mission diplomatique par son père, le roi Tisias, pour établir des liens avec le monde extérieur et remédier aux difficultés de surpopulation, elle est trahie, jetée à la mer et finalement réduite en esclavage. Alix décide alors de la raccompagner chez elle, sans soupçonner les mystères qui l'attendent à son arrivée.

Ce retour à Kamarès est loin d’être celui espéré. Le père d’Iphis n’est plus au pouvoir ; Dimitra, sa tante, a pris le contrôle. Derrière l’apparence de prospérité et d'harmonie du royaume se cache un sinistre secret : pour résoudre brutalement les problèmes de surpopulation et de pénurie alimentaire, Dimitra a orchestré l’élimination systématique de milliers d’habitants jugés trop faibles ou inutiles.

Parmi ces victimes, le roi Tisias lui-même, assassiné lors d’une fausse partie de chasse. Commence alors pour Iphis, Alix et son fidèle compagnon Enak, une lutte acharnée pour la vérité.

Marc Jailloux et Roger Seiter signent ici un récit palpitant et soigné, fidèle à l’héritage laissé par Jacques Martin, figure emblématique de la bande dessinée historique. Le scénario, dense et rythmé, questionne intelligemment les dérives du pouvoir, la manipulation des masses et les sacrifices commis au nom du bien commun. Les enjeux politiques se mêlent subtilement à l’aventure, dans une atmosphère marquée par le poids du secret et la cruauté dissimulée derrière une façade idyllique.

Les planches aux couleurs de Florence Fantini magnifient l’univers visuel de ce nouvel opus. Les illustrations, précises et lumineuses, font revivre avec éclat une civilisation minoenne imaginaire mais inspirée de réalités historiques, offrant aux lecteurs un voyage fascinant dans l’Antiquité. Rendez-vous le 2 avril.

Par Victor De Sepausy

Contact : vds@actualitte.com