Quand le livre et la lecture rapprochent les générations

Cette initiative, ancrée dans la dynamique des Nuits de la lecture 2025, explore la thématique des patrimoines à travers un corpus d’ouvrages sélectionnés en concertation avec enseignants, soignants et intervenants du monde littéraire.

Un dialogue intergénérationnel par la lecture

Imaginé comme un espace d’échange entre jeunes en formation et personnes âgées, le programme implique des élèves en filière ASSP (Accompagnement, soins et services à la personne) et des résidents d’EHPAD ou de résidences autonomie. L’objectif : créer du lien à travers la littérature et faire du livre un vecteur de transmission culturelle.

Sept séances de deux heures, réparties entre janvier et avril 2025, rythmeront cette première édition. Les rencontres, organisées dans les établissements scolaires et les lieux de vie des seniors, s’appuieront sur des lectures à voix haute préparées avec le soutien d’auteurs et de comédiens.

Une première édition en trois académies

Cinq classes issues de quatre lycées professionnels participeront à cette édition inaugurale, en lien avec autant d’établissements pour seniors répartis sur trois académies :

Académie de Créteil

• Lycée Arthur Rimbaud (La Courneuve) – EHPAD Hector Berlioz (Bobigny)

• Lycée Darius Milhaud (Kremlin-Bicêtre) – Résidence autonomie Paul et Noémie Froment (Vitry-sur-Seine) et Lieu de vie Habitat Inclusif (Paris, 13e)

Académie de Grenoble

• Lycée Victor Hugo (Valence) – EHPAD Sainte Germaine (Valence)

Académie de Lille

Lycée Ambroise Croizat (Auby) – EHPAD « Les onze villes » (Rieulay)

Régine Hatchondo, présidente du CNL, se rendra à Rieulay ce 17 mars pour échanger avec les participants et les équipes engagées dans ce projet.

À travers cette initiative, le CNL affirme son engagement en faveur d’une médiation littéraire inclusive et intergénérationnelle. Lecture en héritage ambitionne ainsi d’ancrer la lecture dans un partage d’expériences, où les voix se croisent et les récits se transmettent.

