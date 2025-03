Le sociologue Emmanuel Ethis, délégué interministériel à l'EAC

Universitaire et haut fonctionnaire, Emmanuel Ethis prendra ses fonctions de délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle à partir du 26 mars prochain, après sa nomination lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 mars.

Il était jusqu'à présent recteur de la région académique Bretagne et recteur de l'académie de Rennes (Ille-et-Vilaine), depuis le 1er avril 2019, et fut recteur de l'académie de Nice. Président de l’université d’Avignon et des pays de Vaucluse à partir de 2007, il a été membre du conseil d'administration de la Conférence des présidents d'université à compter de juin 2012.

Dans ses travaux de sociologue, il s'est intéressé au cinéma et ses publics, mais aussi aux festivaliers de Cannes et d'Avignon, ou encore à la pratique du questionnaire dans la sociologie culturelle (Pour une po(ï)étique du questionnaire en sociologie de la culture, L'Harmattan, 2004). Récemment, il a préfacé l'ouvrage L'éducation artistique et culturelle - Une utopie à l'épreuve des sciences sociales, d'Anne Jonchery et Sylvie Octobre, coédité par Sciences Po et le ministère de la Culture en 2022.

À LIRE - Éducation artistique et culturelle à l'école : peut mieux faire

La création du poste de délégué interministériel à l'éducation artistique et culturelle intervient après la publication d'un rapport assez critique de la Cour des Comptes sur la politique menée dans ce domaine. L'institution pointait notamment un manque de coordination des actions menées par le ministère de la Culture, d'une part, et par le ministère de l’Éducation nationale, d'autre part.

L'enquête estimait ainsi que « la gouvernance interministérielle est insuffisante au plan national pour garantir un cadre cohérent à cette politique ». Emmanuel Ethis aura donc la tâche de remédier à cet état de fait.

Photographie : illustration, Jean-Pierre Dalbéra, CC BY 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com