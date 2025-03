Guillaume Musso accusé de plagiat par une autrice

Diana Katalayi Ilunga, autrice franco-congolaise, a publié Et tu ne le sais pas en 2022, par ses propres moyens. Avant de se lancer dans l'auto-édition, le média SLK rapporte qu'elle avait envoyé son manuscrit à Calmann-Lévy, l'éditeur de Guillaume Musso.

Lorsque ce dernier publie Quelqu'un d'autre en 2024, Diana Katalayi Ilunga aurait découvert des similitudes entre le roman de l'écrivain français et son propre livre. Selon la tiktokeuse Esther.books, l'intrigue de base, dans laquelle l'épouse et la maitresse d'un homme s'unissent puis s'opposent, serait identique. Les deux récits partageraient le même élément fondateur pour leur héroïne : un grave accident (de voiture pour le roman de Diana Katalayi Ilunga, de cheval pour celui de Guillaume Musso).

Cet accident produirait les mêmes conséquences dans les deux romans : l'héroïne tombe dans le coma, subit des examens médicaux, a des troubles neurologiques du fait d'une présence dans son cerveau qui disparait au cours de l'histoire (un implant dans Et tu ne le sais pas, une tumeur dans Quelqu'un d'autre). Des termes médicaux identiques seraient également utilisés.

Dans les deux romans, on retrouverait, de manière croisée, des suspicions de meurtre : l'héroïne pour celui de son conjoint dans Et tu ne le sais pas, le mari pour celui de son épouse dans Quelqu'un d'autre. Le personnage du médecin aurait aussi des caractéristiques similaires dans les deux romans. Dans le premier, il ressemble a un célèbre comédien (Will Smith) et suit la patiente depuis 20 ans. Dans le second, il partage des traits communs avec un acteur connu (Lino Ventura), et accueille sa patiente depuis 30 ans.

L'internaute affirme enfin que le même dénouement surviendrait dans les deux romans, sans donner plus de détail pour ne pas en divulgacher le contenu. « Plot twist révélé par le même médecin personnel de l’héroïne, dans les deux ouvrages », a ensuite précisé Diana Katalayi Ilunga, que nous avons contacté.

Une mise en demeure envoyée

L'autrice aurait alors pris contact avec l'avocate de Calmann-Lévy pour obtenir des explications. Face au silence de la maison d'édition, elle nous confirme que son avocat, Me Jim Michel-Gabriel, a envoyé à Guillaume Musso et la maison d’édition Calmann-Lévy une mise en demeure, le 20 février dernier.

Il y a souligné que « l’originalité du scénario et du plot twist, ainsi que les autres indéniables similitudes entre les deux romans constituent en droit des éléments essentiels et substantiels qui permettent de les qualifier de délit de contrefaçon littéraire, en vertu du Code de la propriété intellectuelle ».

Contacté par ActuaLitté, Calmann-Lévy a simplement commenté : « Cette polémique ne repose sur aucun élément sérieux. »

Mise à jour au vendredi 14 mars à 14h00

Suite à notre article, Calmann-Lévy a souhaité ajouter à une réaction à sa réaction. Par le biais de son attachée de presse, la maison nous réaffirme contester les reproches qui lui sont faits : « Quand la polémique est sortie on a fait lire les deux livres par nos conseils qui n’ont pas relevé le moindre problème ». Elle nous a également assuré que Calmann-Lévy avait répondu à l'avocat de Diana Katalayi Ilunga, pour lui indiquer que la maison ne voyait pas de problème.

Crédits image : Guillaume Musso (Nikeush — Travail personnel, CC BY-SA 4.0)

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com