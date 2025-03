Une scène manquante bientôt ajoutée à la Tapisserie de Bayeux

Les grandes dames de l'Imaginaire sont bien connues : au XIXe siècle, Mary Shelley et son classique Frankenstein. Plus tard, à partir des années 1960 et 1970, des plumes importantes comme Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, Margaret Atwood ou Octavia E. Butler, et plus récemment des figures comme Alix E. Harrow ou R. F. Kuang. Bien avant, au XVIIe siècle, une pionnière : la peu connue Margaret Cavendish, autrice de The Blazing World (Le monde flamboyant), considérée comme le premier roman de science-fiction écrit par une femme.