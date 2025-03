Pour inciter à lire, France Télé réunit Joël Dicker, Mbappé et Brigitte Macron

31 épisodes d'une trentaine de secondes, et des personnalités issues du monde de la culture et du sport, comme Thomas Dutronc, MC Solaar, Redouane Bougheraba, Philippe Claudel, Jarry, Gims, Mayane-Sarah El Baze, Pauline Déroulède, Kendji Girac, Aliocha Schneider, Mory Sacko ou Amir. La campagne #11marsJeLis, sur France Télévisions, a pris la forme de spots mettant en scène des célébrités qui se plongent dans la lecture d'un ouvrage.

Produite par Électron Libre, cette série a été développée à partir d'une idée originale de Joël Dicker et d'Anne-Sophie Aparis, par ailleurs directrice de la communication de la maison d'édition du premier, Rosie & Wolfe, et agent d'image de l'écrivain.

Les ouvrages visibles dans ces différents spots sont plutôt variés, des classiques (les Lettres à un jeune poète, de Rainer Maria Rilke, lu par Aliocha Schneider) aux références plus modernes (Le roman inachevé d'Aragon, choisi par Philippe Claudel, L'Attrape-cœurs, de Salinger, par Pauline Déroulède), en passant par les best-sellers (Jamais plus, de Colleen Hoover, par Mayane-Sarah El Baze ; La librairie des livres interdits, de Marc Levy, par Anne-Sophie Pic).

Notons également le choix de deux livres de Maryse Condé, particulièrement bien représentée : Le Cœur à rire et à pleurer, choisi par Teddy Riner,, et Moi, Tituba sorcière..., sélectionné par Panayotis Pascot. Le 9e art, à l'inverse, est peu visible, puisque seul Gims s'est tourné vers le dessin, avec le manga One Piece, d'Eiichirō Oda.

Signalons aussi la participation, plus inattendue, de Brigitte Macron qui, à l'Élysée, consacre un peu de temps à la découverte de Madeleine avant l'aube, de Sandrine Collette.

Une participation gracieuse des personnalités

Contacté, le groupe France Télévisions nous indique que la sélection des personnalités participantes a été effectuée par « la direction des antennes, la direction des programmes et la direction de la culture, qui ont proposé des noms : selon les disponibilités, ces personnalités ont participé », explique une porte-parole.

Joël Dicker et Anne-Sophie Aparis ont proposé le concept directement au Centre national du Livre, qui s'est tourné vers France Télévisions et la société de production Électron Libre, une filiale du groupe Mediawan, fondé par Xavier Niel, Matthieu Pigasse et Pierre-Antoine Capton. Particulièrement présent dans les grilles de France Télévisions, Mediawan, via Électron Libre, a hérité de cette campagne, dont France Télévisions n'a pas voulu dévoiler le budget total.

Selon la porte-parole du groupe, aucune personnalité n'a été rémunérée pour cette apparition. Interrogée sur les raisons de la participation de Brigitte Macron, elle nous précise que sa « présence est assez récurrente à France Télévisions, elle a fait le handicap chez nous [dans la série Vestiaires, en 2018], elle s’est impliquée, elle est apparue dans des fictions, dans toutes ces grandes causes ».

Brigitte Macron a effectivement participé à plusieurs actions autour de la lecture, comme la Dictée d’ELA, pour sensibiliser à la lutte contre les leucodystrophies, ou les prix de l’Entente littéraire, remis avec la reine consort du Royaume-Uni, Camilla Parker Bowles.

Aucune visée publicitaire

Si une expérimentation sur la diffusion de publicités pour les livres a été ouverte par la ministre de la Culture Rachida Dati en avril 2024, la campagne de France Télévisions se tient éloignée des considérations commerciales.

Ainsi, les éditeurs des livres vus à l'écran n'ont pas été mis à contribution, et Emmanuelle Collas, fondatrice de la maison d'édition homonyme, nous indique qu'elle ignorait la présence du roman de Djaïli Amadou Amal, Le Harem du roi, dans la campagne — sélectionné par le danseur de ballet français Guillaume Diop.

Diffusée « autour du 11 mars » à la télévision, la campagne reste visible sur le compte YouTube de France Télévisions et sur la plateforme de revisionnage du groupe, jusqu'au 9 juin prochain.

Photographie : Kylian Mbappé dans un module « 11MarsJeLis » de France Télévisions

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com