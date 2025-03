Révolutions de notre temps : entraide et solidarité, seules valeurs d'avenir

Ces défaites passées qui ont nourri colère et rage au fil des années ont été transformées en désir de connexions plus profondes entre les militants : cette « volonté des peuples », dont les auteurs retracent le parcours. Voici le portrait d'un mouvement qui, plutôt que de prétendre (ou d'aspirer, surtout) guider les masses, reconnaît humblement marcher dans le sillage des soulèvements populaires des dernières décennies. On apprend de ces luttes spontanées et souvent désorganisées, puisant dans le passé de quoi construire les révoltes contemporaines, et celles à venir.

À travers ses pages, Révolutions de notre temps ne se contente pas de critiquer l'état actuel des choses : l'essai fournit une analyse approfondie des structures de pouvoir, soulignant comment ces dernières orchestrent leurs forces pour maintenir l'ordre établi au détriment des masses opprimées. Une écriture passionnée, parfois enflammée, mais surtout persuasive, invite à un examen minutieux des dynamiques internationales. Ainsi que des alliances susceptibles de redéfinir les fondements d'une résistance efficace et inclusive.

Le cœur du manifeste réside dans sa capacité à lier les expériences locales à une vision globale, incitant les lecteurs à reconnaître leurs combats dans le miroir des luttes internationales. L'interconnexion entre les divers mouvements de résistance est illustrée par des exemples concrets de solidarité et de tactiques de résistance, offrant un manuel tacite pour ceux qui cherchent à transformer la société de manière radicale.

Pour quiconque a le goût de l'Histoire et s'intéresse à des mouvements (et non des réseaux) sociaux, voire réfléchit à son implication personnelle, le document fournit des clefs signicatives de compréhension. Il offre non seulement un diagnostic de notre époque mais aussi une voie vers un futur où l'entraide et la solidarité transfrontalières pourraient prévaloir sur la division et l'oppression.

Presque une internationale ?

Par Clément Solym

Contact : cs@actualitte.com