Les Amants du Ragnarök : donner sa vie, à Thor et à raison

Bienvenue dans les royaumes de Midgard, où les conflits sont nombreux, où la gardienne d'Yggdrasil, Iarnsaxa, compose chaque jour avec la mortalité des hommes et... la fragilité des dieux. La rage éclate ici comme ailleurs, mais toute son épineuse position tient à cela : le monde touche à sa fin, le Ragnarök approche. L’hiver, qui dure depuis trois ans, touche à sa fin et Thor, fils d’Odin, a eu une vision annonçant sa mort prochaine.

Iarnsaxa, son épouse, ne se résigne pas : e part en quête dans un monde bouleversé, où les frontières entre la vie et la mort s’effacent, pour l'amour de Thor. En chemin, elle rejoint Jórunn, une scalde aveugle en route vers la Valhalle pour faire ses adieux à son amante, tuée au cours des conflits qui déchirent les royaumes humains. Ensemble, la géante et la musicienne doivent faire face...

Le cadre mythologique (et manichéen, quand bien même il provienne du Nord) est amplement débordé pour questionner des thèmes universels tels que le devoir, l'amour et le sacrifice.

Le cœur du roman bat au rythme des combats et des alliances fragiles entre les différentes entités mythologiques, mais aussi humaines. Les personnages sont dessinés avec une profondeur émotionnelle remarquable, où chacun, de la simple mortelle au dieu vieillissant, est capturé dans toute sa vulnérabilité.

Del Socorro excelle dans la description des paysages et des batailles, utilisant un langage qui varie entre la poésie brute et le réalisme cru. L'interconnexion des destinées, qu'elles soient divines ou mortelles, est traitée avec une finesse qui rend le récit à la fois grandiose et intime.

L'aspect le plus frappant du roman est peut-être la manière dont l'auteur aborde le Ragnarök, non seulement comme une apocalypse mythologique, mais aussi comme une réflexion sur les fins et les nouveaux commencements. Les relations entre les personnages, en particulier les amours tragiques et les liens familiaux brisés, sont le véritable fil d’Ariane de cette saga épique.

Renouveler le genre n'est pas toujours évident : Jean-Laurent Del Socorro s'en sort avec les honneurs d'un récit de fantasy mythologique bien conduit. Un style narratif qui offre une belle aventure, aux héroÏnes à même de se surpasser. Résilience et mutation, au pays des divinités scandinaves : un joli coup.

Par Nicolas Gary

