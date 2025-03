Café Balzac : un peu de Saint-Germain-des-Prés à Bangkok

Son créateur Chango Favre, Suisse et avocat de métiers, a passé 10 ans en Thaïlande avant d’avoir l’idée, à la sortie du confinement, de monter un lieu pour les thaïlandais et expatriés francophones de la capitale.

Ouvert en décembre 2023 dans le quartier artistique de Bangkok, sur la Charoenkrung Road. Il a été pensé comme un lieu de culture tourné vers la culture française et francophone. C’est d’abord une librairie de livres d’occasions, avec de nombreuses références minutieusement sélectionnées de romans, essais, poésies, beaux livres ou bandes dessinées que Chango Favre a fait venir par conteneurs de France et de Suisse.

Une large sélection de CDs et vinyles est également disponible, d’artistes français ou francophones de toutes les époques. Un rayon « le plus éclectique possible », nous assure Chango. On trouve aussi bien du Charles Aznavour que du David Guetta, du Johnny que la B.O de French Dispatch, du Dalida ou les champs de noël des Schtroumpf.

Quelques DVD sont proposés à la vente, et deux projections de film sont organisées quotidiennement. Sans oublier la collection de près de 5000 affiches de films, dont certaines sont affichées sur les murs du café.

Une partie de l’étage supérieur est dédiée à des expositions temporaires, et reçoit régulièrement du public lors de talk sur des artistes locaux ou francophones. Pour renforcer l’implantation régionale du lieu, le Café Balzac forme un partenariat important avec Gavroche, média dédié aux expatriés francophones en Thaïlande et Asie du sud-est.

Le Balzac a ainsi tous les atouts d’un lieu culturel francophone de premier plan et se place comme un complément efficace à l’Alliance française et sa librairie Carnet d’Asie, située à 4 kilomètres de là. Mais aujourd’hui, la librairie de Chango ne doit pas seulement son grand succès à la clientèle qu’il visait au départ.

En effet, la jeune population thaïlandaise s’est prise de passion pour ce café à l’ambiance parisienne, dont la décoration reprend efficacement les codes de la culture française. Des visites incessantes – pendant l’heure que nous avons passée là-bas, le Balzac n’a pas désemplit – qui ont rapidement poussé Chango à développer la partie café du lieu.

Aujourd’hui, il affirme que 80 % de sa clientèle est composée de thaïlandais et thaïlandaises venus s’offrir un court séjour dans l’ambiance française : « La France fait rêver, surtout pour des thaïlandais qui vont peu voyager, venir ici c'est comme faire un petit tour à Saint Germain ».

Pour les mois à venir, Chango souhaite continuer à pousser l’organisation de conférences et d’événements, et développer une boutique en ligne pour les francophones résidants loin de Bangkok. Il nous confie également penser à accueillir des ateliers de cuisine française et thailandaise, dans un pays aussi réputé pour sa gastronomie que la France.

Et du 7 au 30 mars 2025, le Café Balzac organise son propre festival de la francophonie :

Crédits image : ActuaLitté, CC by SA 2.0

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com