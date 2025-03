Un livre “antiwoke” annulé : l'éditeur se défie de Pierre-Édouard Stérin

Prévue pour le 9 avril prochain, la parution de l'ouvrage Face à l’obscurantisme woke a été repoussée sine die, ont indiqué les PUF au journal Libération, qui a fait état le premier de cette décision de la maison d'édition.

« Nous estimons que les conditions nécessaires à un accueil serein de ce livre collectif ne sont plus réunies aujourd’hui, le projet de cet ouvrage ayant été conçu il y a plus de deux ans dans un contexte bien différent », précise un communiqué de presse consulté par ActuaLitté. La maison d'édition n'a pas souhaité apporter plus de précisions ni réponses à nos autres questions.

Selon la présentation de l'éditeur, l'ouvrage devait exposer la « pénétration des idéologies décoloniales, des théories de la race et du genre dans les milieux actuels de la recherche en lettres et sciences humaines, en droit et même dans les sciences dures ». Toutes les pages consacrées au titre sur les sites marchands ont été mises hors ligne au moment de la parution de cet article.

Un contexte particulier

Dans leur communiqué, les Presses universitaires de France (propriété du groupe Humensis) font état d'un « contexte politique national et international » peu propice à l'« accueil serein » de l'ouvrage.

Le « wokisme », terme péjoratif utilisé par les opposants, désigne la volonté de défendre les intérêts et les représentations des minorités, qu'elles soient ethniques, de genre, sexuelles ou religieuses. Il recouvre donc l'antiracisme ou la lutte contre le sexisme, mais peut aussi s'étendre à la défense de l'environnement et plus généralement des droits humains.

Le terme a été popularisé par Donald Trump et l'alt-right américaine, puis repris en France par l'extrême droite - notamment par Éric Zemmour et Marion Maréchal-Le Pen - et une partie de la droite dite « républicaine » — comme Éric Ciotti.

Aux États-Unis, le procès en « wokisme » a irrigué, ces dernières années, une remise en cause franche de certains champs de la recherche. Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump, l'administration s'en prend plus directement à certains sujets, sous couvert d'égalitarisme, en limitant les financements accordés, dès lors que certains termes apparaissent.

Ainsi, la National Science Foundation, principale agence de financement de la recherche, a banni les termes suivants, selon The Washington Post : antiracist (anti-raciste), biases (biais), disability (handicap), diversity (diversité), equity (égalité), gender (genre), female (femme), hate speech (discours de haine), ou encore inequities (inégalités) et, bien entendu, minority (minorité).

Cette attaque s'inscrit dans un contexte plus général de détricotage des mesures liées à la diversité, l'équité et l'inclusion (DEI), honnies par Trump et le camp républicain. Dans le domaine artistique, les subventions bannissent également les termes ou sujets liés à ces thématiques.

Les décisions politiques de Donald Trump rappellent en de nombreux points l'imposant rapport publié lors de la campagne par un laboratoire d'idées conservateur, la Heritage Foundation. L'homme d'affaires en campagne s'était défendu de tout lien avec cette organisation...

La recherche choquée

Alors que la campagne de dénigrement de l'administration Trump contre les sciences se déroule, l'apparition de Face à l’obscurantisme woke au catalogue des Presses universitaires de France aurait pu être comprise comme de l'eau apportée au moulin trumpiste. Par ailleurs, difficile de ne pas voir dans la cabale contre le « wokisme » une variation autour d'une « panique morale », comme celle survenue il y a quelques années autour du supposé « islamogauchisme » des universitaires...

Le 7 mars dernier, l'initiative Stand Up For Science s'est déployée dans plusieurs villes de France, à l'appel d'Olivier Berné, astrophysicien, Patrick Lemaire, biologiste et Emmanuelle Perez-Tisserant, historienne. Ils invitaient à « défendre les sciences et les humanités, la liberté académique et l’Université comme piliers d’une société démocratique », avec des collègues de la recherche, des sociétés savantes et des associations.

Comme le rapporte Le Monde, l’historien Patrick Boucheron, ouvrant un des événements au Collège de France, avait dénoncé la parution prochaine de l'ouvrage aux PUF devant l'assemblée. La maison d'édition, dont le catalogue repose en partie sur le travail des chercheurs et chercheuses français, aurait donc choisi de renoncer pour préserver son image.

Auprès du titre d'extrême droite Valeurs actuelles, Xavier-Laurent Salvador, un des directeurs de l'ouvrage, assure que les Presses universitaires de France s'étaient montrées très enthousiastes : « À l’origine, notre éditeur souhaitait même qu’on intitule le livre “Manifeste anti-woke”. Nous avons travaillé en collaboration avec cette maison d’édition pendant deux ans et demi, elle a été associée dès le début du projet », assure-t-il.

L'intérêt présumé de la maison d'édition pour ce titre ne serait pas si étonnant : Jean-Claude Seys, propriétaire du groupe Humensis, a également cofondé un laboratoire d'idées, l'Institut Diderot, qu'il a même présidé pendant quelques années. Cette organisation tente de peser dans le débat public en assurant la diffusion des idées de ses intervenants, parmi lesquels se trouve un certain Pierre Vermeren, un des directeurs du livre Face à l'obscurantisme woke.

On y repère aussi d'autres personnalités qui critiquent ouvertement le « wokisme », avec, parfois, une forte résonnance médiatique : Jean-François Braunstein, auteur de plusieurs livres sur le sujet, Jean-Pierre Chevènement, Gilles Kepel, ou encore Caroline Fourest.

« Cette affaire illustre ce que notre livre démontre : il suffit aujourd’hui qu’un quelconque mandarin, professeur au Collège de France, lance une fatwa sur un ouvrage pour qu’il soit déprogrammé », déplore encore Xavier-Laurent Salvador. D'après Pierre Vermeren, qui s'exprime auprès de Franceinfo, « une dizaine » d'autres éditeurs seraient partants pour publier le titre.

Un financeur problématique

La décision des PUF intervient aussi, selon le communiqué de la maison, « après l’officialisation du financement par l’institut Périclès (Pierre-Edouard Stérin) de l’Observatoire de l’éthique universitaire courant février 2025, dont un certain nombre d’auteurs font partie ».

La rumeur, relayée en 2024 par L'Express, s'est avérée vraie : l’institut Périclès, outil du milliardaire Pierre-Edouard Stérin pour amener l'extrême droite au pouvoir, a financé l’Observatoire de l’éthique universitaire crée en 2019 et d'abord nommé Observatoire du décolonialisme, puis Observatoire des idéologies identitaires.

Or, la politique éditoriale de ce même Observatoire est assurée par le Conseil Scientifique de l’association LAIC, présidé par Pierre Vermeren et au sein duquel siège Emmanuelle Hénin. Quant à Xavier-Laurent Salvador, il est le président de l'association, et par ailleurs le rédacteur en chef du site de l’Observatoire de l’éthique universitaire.

Emmanuelle Hénin et Pierre Vermeren figurent bien sûr parmi les contributeurs du site de l'Observatoire, même si la page qui les recense a été mise hors ligne (accessible à cette adresse). Certains membres de l'Observatoire, apprenant son financement par l'institut Périclès, ont préféré prendre leurs distances, comme Nathalie Heinich et Pierre-André Taguieff.

« Notre association reçoit des soutiens financiers de diverses personnes et organisations, via des dons effectués sur un site internet. Nous avons constaté que le Fonds du bien commun [fonds philanthropique de Pierre-Édouard Stérin, NdR] a choisi de soutenir notre démarche, comme d’autres donateurs ont pu le faire. Toutefois, notre indépendance demeure totale : nous ne recevons aucune instruction et nous ne sommes liés à aucun agenda politique », a assuré Xavier-Laurent Salvador à L'Humanité.

Arnaud Rérolle, directeur général de Périclès, s'est montré plus direct : « Périclès a accompagné l’ensemble des projets dont le logo se trouve sur notre site, que ce soit financièrement ou opérationnellement. Ces organisations sont libres de communiquer ou non sur la nature et la profondeur de notre collaboration. »

Le site de Périclès affiche le logo de l'Observatoire du décolonialisme (devenu Observatoire de l’éthique universitaire) dans la section « Nous les soutenons ».

