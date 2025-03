Malgré l'inflation, la presse vend mieux en 2024

Hausse du marché de la presse, stabilité du livre... telles sont les conclusions de l’Observatoire des Commerces Culturels de Proximité en 2024. Basée sur les données du groupe NAP, qui compte Maison de la Presse et Point Plus, cette analyse du marché reste toutefois à nuancer.

Si ces enseignes représentent une part importante des points de vente — 17 % selon leurs propres chiffres — elles ne reflètent pas à elles seules l’ensemble du secteur, et donc l’état exact du marché.

Cela n’empêche pas Arnaud Ayrolles, Président du groupe, de s’enthousiasmer : « En une décennie à la tête du Groupe NAP, c’est la première fois que nous observons de tels chiffres sur le marché de la presse. » Et pour cause : l’Observatoire des Commerces Culturels de Proximité fait état d'une augmentation de 5,4 % du chiffre d’affaires national, par rapport à l’année précédente.

Les jeux olympiques, moteur des ventes de presse

Cette progression nette des ventes est également à nuancer. En 2024, l’inflation a fait grimper le prix des titres de presse, et donc gonflé la valeur de vente. Et ça se confirme du côté du volume de vente, qui n’a pas profité du même essort.

Le volume de vente n'a grimpé que de 0,1 % par rapport à 2023. Selon le groupe NAP, cette légère hausse est tout de même positive, et « s’explique en partie par l’actualité intense de 2024 (JO, conflits géopolitiques, crise politique française, etc.) », défendent-ils dans un communiqué.

Grâce à leurs analyses, ils ont identifié les régions affichant un volume de ventes particulièrement élevé. L’Occitanie, l’Auvergne-Rhône-Alpes et le Grand Est forment ainsi le trio de tête des territoires où l’achat de presse est le plus important. Ce dynamisme repose sur la densité et l’ancrage historique de leurs réseaux de distribution, l’Occitanie étant le berceau du Groupe NAP.

D’autres territoires marquent une forte progression par rapport à 2023. Parmi les évolutions les plus fortes, la Provence-Alpes-Côte d’Azur enregistre une hausse de 4,62 %, suivie de la Normandie avec +3,40 %.

Parmi les titres de presse quotidienne les plus populaires, le groupe NAP place Le Parisien, talonné par L’Équipe, suivi du journal Le Monde, Le Figaro, et enfin Paris Turf.

NAP en croissance malgré un marché en repli

Du côté du livre, les ventes affichent une progression comprise entre 20 % et 25 % par rapport à 2023, une dynamique qui contraste avec la tendance nationale. De fait, selon Edistat, le volume global des ventes de livres a reculé de 2 % l’an dernier, tous circuits de distribution confondus.

L’intérêt grandissant des Français pour les livres de poche (+2 %) reflète « un marché baissier pour des raisons économiques (baisse du pouvoir d’achat) et non d’une baisse d’intérêt spécifique pour ces produits », précise le groupe.

« Ce recul traduit également l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs, amplifiée par la concurrence des plateformes en ligne et certaines pratiques déloyales et irrégulières, comme le contournement de la loi Darcos par Amazon ou la montée en puissance du marché de la seconde main », soulignent-ils.

Quelles sont les 5 meilleures ventes ?

Mais alors, quels ont été les livres les plus vendus au sein des Maison de la Presse et Point Plus ? Selon leurs données, Norferville, de Franck Thilliez (Fleuve Noir) a séduit le public et obtient le titre de livre le plus vendu de l’année 2024.

À LIRE – Quel auteur a réalisé les meilleures ventes de livres en 2024 ?

Il est suivi par Plus grand que le ciel, de Virginie Grimaldi (Flammarion), et Tata, de Valérie Perrin (Albin Michel), qui monte sur la dernière marche du podium. Les guerriers de l’hiver, d’Olivier Norek (Michel Lafon) et Houris, de Kamel Daoud (Gallimard).

Crédits image : François GOGLINS, CC BY-SA 4.0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com