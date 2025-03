J’écris L’Iliade, de Pierre Michon : la littérature et le Mal

Entrelaçant textes mythologiques et textes autobiographiques au fil de quatorze récits qui correspondent entre atticisme et asianisme, homérisme, l’auteur exalte la fiction littéraire, liée aux fantasmes et au réel : à ce qui échappe crûment, tue et libère à la fois.

La Chair

De façon fabuleuse, la chair hante le livre. Son emprise est totale, ou presque. Sensible et flaubertienne – Salammbô apparaît dans le corps de l’ouvrage –, excédante et multiple, effroyable, extatique, elle appelle le sexe, dont la création vibre à perte de vue. Partout la libido s’y prend, « cause première » du monde et de « l’invention littéraire » – nous y venons –, dont Hélène est la métaphore ultime, l’objet idéal qui projette les rayons et les ombres, l’être et le néant à sa guise.

« [J]e suis le jouet ardent d’une bête », dit ainsi la mère de Phèdre, Pasiphaé, au nom de cette obsession charnelle omniprésente, bataillienne, esclave qu’elle est de la force sexuelle d’un taureau blanc merveilleux dont elle n’aura de cesse d’obtenir les faveurs jouissives et disruptives dont elle rêve au-delà d’elle-même par Dédale, en crise aiguë.

Le Verbe

La chair envahit tout, ostensiblement. Matière première, elle mène le monde. De ce fait, tout est verbe, dans la mesure – ou la démesure – où les mots couronnent les pulsions, qu’ils fouettent ou subliment, en fin de compte. Un panthéisme tend l’œuvre, son style plastique qui flatte la chair ou la dénude jusqu’à l’os : dans J’écris l’Iliade, tout passe par elle, que travaille le désir, lequel se fait verbe, et inversement.

D’où la furie littéraire de l’auteur, sa quête d’absolu destructrice, rimbaldienne, icarienne, sensible déjà dans Vies minuscules et que J’écris l’Iliade prolonge parfaitement, à la faveur d’échos signifiants.

« J’étais fou comme un lapin. Pour cause littéraire, si l’on veut », avoue le narrateur michonien, en désespoir d’autre cause à l’aune de son hybris, de sa lubricité, de sa dépendance à Homère, « la racine du mal », incendiée comme le reste à la fin.

Le Salut

Cependant, « [q]uelque chose, peut-être, est plus fort que le sexe » et le verbe, postule l’un des récits. Une ascèse mystique, un vent qui laverait le désir en présence du cosmos, vie et mort enlacés. Par là même, l’être couperait à la malédiction originelle pour se rendre au jardin d’éden – les arbres, « à couilles » ou non, foisonnent dans le livre, comme les plantes, d’ailleurs.

De ce souffle divin, les vestiges d’un temple grec sont le signe béant, dont le « moment charme encore [le] cœur [du narrateur]. Il est pur. » Par ce charme, la possession se voit suspendue, sa lascivité sans limites. Néanmoins, cette grâce ne pourrait s’atteindre qu’au terme d’un festin de chair, d’une orgie de verbe dionysiaque. C’est en tous cas ce que chante le dernier opus de l’auteur – ce qu’il hurle, même –, où la paix est le fruit prodigieux de la guerre – de la littérature, à aimer, à haïr, également.

