Gébé, pilier de Hara-Kiri et Charlie Hebdo, exposé à la BéNéF

Cette exposition inédite met en lumière l’œuvre d’un artiste inclassable, à la fois dessinateur, caricaturiste et satiriste, dont l’influence s’étend bien au-delà des pages des journaux. Elle est rendue possible grâce à un don exceptionnel de sa famille, qui a confié à la BnF un vaste ensemble de dessins originaux, désormais conservés au département des Estampes et de la photographie.

Personnalité incontournable de la satire

Avant de devenir une référence du dessin d’humour et de l’illustration engagée, Gébé, de son vrai nom Georges Blondeaux, fait ses armes dans des publications comme La Vie du Rail, France Dimanche ou encore Paris Match. Mais c’est en co-fondant Hara-Kiri puis Charlie Hebdo qu’il s’impose comme un acteur incontournable de la satire en France. Avec son trait mordant, il contribue à révolutionner la presse illustrée en intégrant le dessin comme un véritable outil de critique sociale et politique.

Mais Gébé ne se limite pas au dessin de presse. Il s’essaie également au roman-photo, un genre qu’il détourne pour en faire un mode d’expression subversif. C’est notamment ainsi qu’il donne vie au Professeur Choron, personnage emblématique du mensuel Hara-Kiri, incarnant à lui seul toute l’irrévérence de cette époque.

Il est aussi connu ses personnages de Berck, un incontournable des premières années de Hara-Kiri, et Clovis qui a marqué les pages de Pilote, mais c’est surtout L’An 01 qui l’inscrit définitivement dans l’histoire de la bande dessinée.

Gébé, Il n’y a pas de censure en France

Une de Charlie Hebdo n°1, 23 novembre 1970

Proche de figures comme Cavanna, Topor, Reiser, Wolinski, Cabu, Fournier ou Willem, Gébé participe à l’essor d’un « journalisme graphique » où le dessin devient un espace de réflexion et de contestation. Avec Hara-Kiri et Charlie Hebdo, il s’affranchit des cadres éditoriaux traditionnels et trouve un espace de liberté totale, où il peut laisser libre cours à son regard acerbe et poétique sur la société.

Un parcours revisité en 16 panneaux

L’exposition proposée par la BnF retrace la trajectoire de Gébé, de ses débuts jusqu’à ses dernières publications dans Charlie Hebdo. À travers 16 panneaux thématiques, elle explore les grands axes de son travail : l’humour, l’écologie, la critique sociale, le monde du travail, la politique et les médias. L’une des pièces maîtresses de l’exposition est « Qu’est-ce que je fous là ? », un dessin tiré de l’album éponyme publié en 1976 aux Éditions du Square, dans la fameuse collection « série bête et méchante ».

Au-delà de l’exploration de son œuvre, cette rétrospective est aussi l'occasion d'un hommage aux compagnons de route de Gébé, notamment ceux qui ont perdu la vie lors de l’attentat contre Charlie Hebdo en 2015. La complicité entre Gébé et ses collègues se matérialise à travers une double page pastiche réalisée en 1993 par l’ensemble de la rédaction du journal, alors sous sa direction.

Crédtis image : Gébé, Qu’est-ce que je fous là ? Dessin de couverture de l’album éponyme, édité en 1976 aux Éditions du Square dans la « série bête et méchante », réédité chez Dargaud en 1983

Par Ugo Loumé

Contact : ul@actualitte.com