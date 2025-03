Gallimard publiera un recueil en soutien à Boualem Sansal

LaLettreZola — Dans un monde dominé par l’instantanéité des contenus numériques, certains ont fait le pari de ralentir le rythme et de renouer avec un média intemporel : le papier. Depuis plus d’un an, la Lettre Zola propose chaque mois à ses abonnés un récit inédit, imprimé sur un papier de qualité et envoyé sous la forme d’un petit livre enveloppe. Retour sur une première année de publication, et les défis qui l’ont accompagnée.