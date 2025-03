L’université de Versailles crée son festival de bande dessinée

Expositions, ateliers, tables rondes et dédicaces : une journée placée sous le signe de la BD pour animer la scène littéraire locale. Parmi les incontournables, les élèves ont organisé une exposition consacrée à l’œuvre de Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud, Madeleine, résistante (Dupuis, 2021).

Cette série de 3 tomes, lauréate du prix René Goscinny en 2021, retrace la vie de Madeleine Riffaud, une figure emblématique de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. De son enfance à son arrestation et sa participation active à la libération de Paris en août 1944, cette BD historique sera mise à l’honneur à la bibliothèque universitaire.

Un médium au service de l’Histoire

L’Histoire sera un fil rouge de l’événement, avec plusieurs temps forts : une exposition sur la Guerre d’Espagne au bâtiment Vauban, et des tables rondes. Le rapport entre Bourdieu et la guerre d’Algérie sera évoqué avec des historiens et dessinateurs.

Une réflexion sur la BD comme outil de transmission historique réunira Muriel Mille (enseignante-chercheuse), Pochep (Sacrées guerres, de Catherine de Médicis à Henri IV, aux éditions La Découverte) et Marieke Joly (coéditrice de Histoire dessinée de la France) à l’amphi 2, de 10h15 à 11h15.

Quand la BD interroge la société

D’autres thématiques contemporaines seront abordées, notamment les relations entre la jeunesse et la police, avec Valentin Gendrot et Thierry Chavant (Flic : un journaliste a infiltré la police, SAGA Egmont), ainsi que Fabien Jobard, enseignant-chercheur et scénariste de Global Police, la Question policière dans le monde et l’histoire (Delcourt).

L’écologie aura aussi sa place dans les débats, avec Inès Léraud (Champs de bataille, l’histoire enfouie du remembrement, coédition Delcourt/La Revue dessinée) et Léandre Mandard, doctorant. L’université y consacrera également une exposition présentée au bâtiment Vauban.

Remise du Prix BD de l’UVSQ

Enfin, la journée sera marquée par la remise du premier Prix BD de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ). Sont en lice les ouvrages suivants : Madeleine résistante, de Dominique Bertail, Jean-David Morvan et Madeleine Riffaud (Dupuis), L’Économie pour les 99 %, de Thomas Porcher, Ludivine Stock et Raphaël Ruffier-Fossoul (Stock), Bourdieu, l’enquête algérienne, de Pascal Génot et Olivier Thomas (Steinkis), et Champs de bataille, l’histoire enfouie du remembrement d’Inès Léraud et Pierre Van Hove (coédition Delcourt/La Revue dessinée).

À LIRE – Librairies Momie : “Chaque client est unique : notre rôle est de lui proposer le bon livre”

Le nom du premier lauréat, ou lauréate, sera dévoilé à 17 h 30. En attendant, l’ensemble de la programmation est accessible ci-dessous :

Crédits image : Affiche du festival, par l’UVSQ

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com