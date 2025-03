Le nouveau Prix littéraire du Nouvel Obs révèle sa première sélection

Le jury, composé de figures éminentes du journalisme littéraire du Nouvel Obs et de personnalités du monde culturel, inclut Charlotte Casiraghi, présidente des Rencontres Philosophiques de Monaco et ambassadrice de Chanel, les écrivains Sarah Chiche, Jérôme Garcin et Marie NDiaye, Grégoire Leménager, directeur adjoint du Nouvel Obs, Hugo Lindenberg également écrivain, ainsi qu’Elisabeth Philippe et Amandine Schmitt, respectivement cheffe-adjointe du service Culture et journaliste littéraire responsable du site BibliObs.com.

Ce jury s'est réuni le 10 mars pour sélectionner huit ouvrages en compétition pour ce prix :

Je me regarderai dans les yeux, Rim Battal, Bayard

Terres Promises, Bénédicte Dupré la Tour, Les éditions du Panseur

Shabbat noir, Lisa Hazan, Les Équateurs

La Saison des bêtises, Mathilde Henzelin, Les Avrils

Nos insomnies, Clothilde Salelles, L'Arbalète/ Gallimard

Carnes, Esther Teillard, Pauvert/Fayard

Anatole Bernolu a disparu, Pauline Toulet, Le Dilettante

Mon vrai nom est Elisabeth, Adèle Yon, Les éditions du Sous-Sol

La remise du Prix littéraire du Nouvel Obs 2025 est prévue pour le 7 avril. Grâce à l'appui financier de la Maison Chanel, la gagnante se verra attribuer une somme de 20.000 € pour soutenir la rédaction de son deuxième ouvrage.

De plus, un événement en l'honneur de la lauréate est organisé dans le cadre du festival littéraire « MOT pour Mots », qui se tiendra les 21 et 22 juin 2025 à la Villette, à Paris.

Crédits photo : Le Nouvel Obs

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com