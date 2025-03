Duca Lamberti : toubib, et flic du corps

Dans l'obscurité presque complète, la fille pousse tranquillement la voiture qui ne fait aucune difficulté pour glisser lentement sur la berge et après un bruit sourd à son entrée dans l'eau s'enfonce progressivement dans la masse sombre du canal.

Patiemment, la fille attend dans le noir : cinq minutes, peut-être plus. Histoire de s'assurer que ni l'homme, ni la femme ne refait surface alors que plus aucune bulle ne vient crever la surface de l'eau. Les vitres ouvertes, à l'avant, avaient permis à celle-ci de rentrer rapidement dans l'habitacle.

Comme elle l'avait prévu et consciencieusement organisé, quelques heures plus tard, après avoir rejoint Rome en train depuis Milan, la fille est dans un avion qui la ramène vers Phoenix, Arizona.

Quelques jours plus tard, un homme se recommandant de Maître Tirridu Sompari frappe à la porte de Duca Lamberti, un homme déchu de son titre de médecin pour avoir pratiqué un geste réprouvé par la loi qu'une vieille femme appelait de ses vœux à l'hôpital : une euthanasie ! Ceci lui avait valu, en plus de trois ans de prison, de passer de trop nombreuses journées en compagnie d'un autre détenu qui ne lui avait pas laissé un souvenir réjouissant : Maître Sompari !

Le visiteur du jour, muni de cette recommandation qui avait peu de chance d'éveiller de l'intérêt chez Duca Lamberti, tenait absolument à convaincre ce dernier, moyennant un million de lires, dont trois cent mille en liquide d'avance, et la promesse de réintégrer l'ordre des médecins, de pratiquer une hyménoplastie au bénéfice d'une amie à lui qui devait se marier sous peu et qui tenait à ce que son futur mari, très à cheval sur ces principes, ne soit pas contrarié de ne pas la trouver telle qu'il attendait au soir de leur noces…

Fort énervé par son visiteur, sitôt après l'avoir mis dehors, Duca fonce au Commissariat de Police parler de cette situation avec Carrua, le Commissaire, ancien ami de son père, car la recommandation l'avait un peu interpellé : Maître Sompari était décédé quelques jours plus tôt et la mention de son nom ne pouvait que paraître suspecte !...

Et ce d'autant plus que, trois ans auparavant, l'avocat avait été impliqué dans l'accident d'un ami et de la petite amie de ce dernier ayant fini, eux aussi, noyés à la Conca Fallata dans une voiture lui appartenant. Ce qui avait valu à Duca de l'avoir pour compagnon de cellules!!!

Et, pour Duca, cela fait assurément une coïncidence de trop.

Il n'est pas fondamentalement indispensable d'avoir lu le premier tome du cycle « Duca Lamberti » (Vénus Privée) pour se lancer dans la lecture de ce deuxième opus mais le lecteur y trouverait néanmoins quelques avantages lui permettant de mieux saisir quelques éléments du récit que l'auteur ne prend pas la peine de re-détailler dans ce deuxième volet. Rien d'incontournable. D'ailleurs si la lecture du roman vous fait hésiter, celle de la B.D. éponyme que Paolo Bacilieri en a tiré (aux éditions Ici Même) sera une excellente alternative.

Par ailleurs, ne faites pas non plus l'impasse de lire le petit avertissement de l'éditeur recommandant de ne pas perdre de vue le fait que ce roman est initialement paru en 1966 en Italie : point de recherche ADN, point de téléphone portable ou de recherche Internet pas plus que de caméra de surveillance! Là, on rentre dans le dur des romans policiers d'une autre époque sans pour autant que les turpitudes de l'âme humaine aient fondamentalement changé, elle !

L'Italie d’alors semble bien submergée par les exactions de tous genres, rendues possibles par des compromissions et des corruptions à tous les étages du pays, que les forces de police ayant encore gardé quelque foi dans leur mission ne parviennent pas vraiment à juguler en ces années qui ne sont plus d'après-guerre mais qui en ont gardé quelques stigmates.

Duca, plein d'une colère qu'il ne maîtrise qu'à grand peine, Mascaranti, le policier que Carrua lui a collé d'autorité dans les pattes, ne dédaignent pas d’user d'arguments physiquement frappants. Carrua lui-même fait figure de désabusé toujours en crise… au moins morale.

Pourtant, Duca sait aussi se transformer en fin psychologue quand il perçoit les failles de la violence : « le toubib c'est le flic du corps » relève Carrua à son égard « et la maladie c'est presque toujours un délinquant qu'il faut débusquer [...] si tu étais un bon toubib, c'est que tu es un bon flic ».

Duca ne fera pas mentir la maxime abrupte du patron du Commissariat et, son ange gardien dans ses pas, il va suivre la ficelle qu'il a flairée derrière les coïncidences trop voyantes pour dérouler une enquête qui révélera bien des surprises aussi bien à lui qu’au lecteur !

Personnellement, j'en redemande.

Par Mimiche

