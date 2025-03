Pass Culture : “Cette réforme n’est pas soudaine

ActuaLitté : Comment expliquer la soudaineté et la rapidité de cette coupe de la part individuelle du pass Culture ?

Laurence Tison-Vuillaume : Cette réforme n’est pas soudaine, elle avait été annoncée et esquissée lors des débats parlementaires sur le projet de loi de finances pour 2025 dans le but de renforcer l'accès de tous à la culture et de corriger les inégalités sociales. Notre objectif est de renforcer notre mission de service public d'accès à la culture en direction des jeunes qui en sont encore éloignés et des jeunes en situation de handicap, et d'enrichir le parcours de découverte culturelle de chaque jeune.

Quelle sera l'utilisation des crédits dégagés par cette réduction de moitié des crédits proposés aux jeunes de 18 ans ?

Laurence Tison-Vuillaume : Dans le contexte économique et budgétaire, l’objectif de cette réforme est d’allier renforcement de l’efficacité du dispositif, pour une découverte plus exhaustive et égalitaire de la culture, avec réduction des coûts.

Comment les équipes du pass Culture vont-elles désormais chercher à en faire un dispositif plus égalitaire ? Au sein des publics, mais aussi des structures touchées : dans le livre, on remarque ainsi que les grandes librairies et les éditeurs aux chiffres d'affaires conséquents en profitent plus largement... En somme, comment faire du pass Culture un instrument de diversité et de démocratisation culturelle ?

Laurence Tison-Vuillaume : Le pass Culture doit s’insérer dans une politique globale d’éducation artistique et culturelle pour tous les jeunes, et cela n’est possible qu’avec un réseau fort d’acteurs culturels partenaires du dispositif sur l’ensemble du territoire.

Nous sommes très attentifs à ce qu’il y ait une multitude d’offres culturelles proposées dans chaque territoire pour permettre aux jeunes de tous les milieux une découverte réelle de la culture et une diversification de leurs pratiques culturelles. C’est l’enjeu de la découvrabilité.

Les acteurs locaux, dont font partie les librairies, sont nos meilleurs alliés pour constituer ce réseau national solide. Le pass Culture est déjà un outil de démocratisation culturelle, mais c’est ensemble que nous révélerons l’étendue de son potentiel. Les équipes du pass Culture sont pleinement mobilisées sur ce sujet.

Pourquoi les conclusions de la mission Flash sur les conséquences attendues sur le secteur du livre et de la lecture n'ont-elles pas été rendues publiques et discutées avant le décret de la semaine dernière ?

Laurence Tison-Vuillaume : Les acteurs de la chaîne du livre ont été reçus par les services du ministère et ils ont été entendus : la réforme du pass Culture préserve le principe essentiel d’universalité et de liberté de choix des jeunes, l'affirmation de leurs droits culturels, et permet, dans le cadre d'un parcours cohérent et articulé avec la part collective, leur autonomie progressive.

La possibilité d'un cofinancement des crédits du pass Culture par les industries culturelles est-elle totalement abandonnée ? Cette piste aurait-elle permis de maintenir la somme de 300 € proposée aux jeunes de 18 ans ?

Laurence Tison-Vuillaume : Non, elle n’est pas abandonnée, même si la proportion de ressources propres aujourd’hui dégagée par la société est loin des chiffres qui ont été initialement avancés. Nous nous apprêtons à ouvrir de nouvelles fonctionnalités avec le pass Culture, et nous souhaitons, en effet, diversifier nos sources de financement. La réforme du pass n’est pas liée à cette question des ressources propres, mais plutôt aux constats faits que le dispositif, avec son succès quantitatif, ne répondait pas complètement à ses objectifs.

En tant que nouvelle présidente de la SAS, quelle est votre vision personnelle du pass Culture, que souhaitez-vous en faire ? Par ailleurs, travaillez-vous d'ores et déjà sur le changement de gouvernance du Pass et la transformation de la SAS en opérateur du ministère ?

Laurence Tison-Vuillaume : Ma nomination s’inscrit dans la continuité d’un engagement de longue date au service des politiques culturelles et publiques. Ce dispositif, voulu par le Président de la République pour contribuer à lutter contre les assignations sociales et culturelles en faisant confiance à la jeunesse et en mobilisant tous les acteurs territoriaux, a connu un succès incontestable avec plus de 4,7 millions de jeunes utilisateurs. Nous ouvrons une nouvelle étape pour lui donner sa pleine portée de service public culturel favorisant l'accès de tous les jeunes à la culture, notamment les jeunes les plus éloignés de la culture.

La diversité des membres du comité stratégique va être renforcée elle aussi pour refléter cette ambition. Bien entendu, nous maintenons notre souhait de devenir opérateur de l’État, ce qui sera fait, nous l’espérons, dans le courant de l’année.

