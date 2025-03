Accusé d’inciter à la haine des juifs, un auteur flamand relaxé

Le juge a estimé qu’il s’agissait d’un cas relevant de la liberté d’expression, et qu’il n’apparaissait pas que l’auteur ait eu l’intention, par ses propos, « d’inciter à la haine ou à la violence contre la communauté juive ou de nier l’Holocauste », relaie l'agence de presse belge Belga. Il a suivi l’avis du ministère public, qui avait requis l’acquittement.

« Enfoncer un couteau pointu »

Le 6 août dernier, Herman Brusselmans avait publié une chronique dans Humo, dans laquelle il réagissait à une image représentant un enfant palestinien hurlant après sa mère ensevelie sous les décombres. Il y écrivait que cette vision le mettait tellement en colère qu’il voulait « enfoncer un couteau pointu dans la gorge de chaque juif (qu’il) rencontre ». Ces propos avaient immédiatement suscité un tollé auprès de plusieurs organisations.

Ce jugement découle d’une citation directe introduite par l'organisation Joods Informatie- en Documentatiecentrum (Centre juif d'information et de documentation, JID), qui demandait 7910 euros en dommages et intérêts, soit 1 centime d’euro par lecteur de la rubrique Humo. Le tribunal a rejeté cette demande, et le JID devra s’acquitter de 3000 euros de frais de justice au profit de Herman Brusselmans. « Cette affaire a eu des conséquences pour notre client, qui a dû installer un système d’alarme et ne peut plus se promener en toute quiétude », selon les avocats de l'accusé.

Le JID envisage désormais un recours. Son président Michel Kotek estime que « le tribunal n’a pas fait son travail ». De son côté, l’Association européenne juive (EJA) a vivement réagi, dénonçant une décision qui, selon elle, « normalise le discours de haine » en Belgique.

Une autre plainte, déposée par plusieurs organisations juives - le Comité de coordination des organisations juives de Belgique (CCOJB), le Forum der Joodse Organisaties, l’Institut Jonathas et le Centre communautaire laïc juif (CCLJ) - est toujours en instruction. L’enquête judiciaire est désormais terminée, et la chambre du conseil de Gand doit statuer le mois prochain sur un éventuel renvoi devant le tribunal correctionnel.

Une troisième plainte sera jugée le 6 mai prochain. Trois plaignants de confession juive accusent Herman Brusselmans de violations récurrentes des lois contre le racisme et le négationnisme dans l’ensemble de son œuvre.

Le Centre pour l’égalité des chances Unia avait également déposé plainte, estimant que la chronique violait la loi antiracisme et constituait une incitation à la haine et à la violence contre les personnes juives. Finalement, l'organisme a renoncé à une procédure civile, jugeant que l’écrivain n’avait pas d’intention malveillante.

Herman Brusselmans, né le 9 octobre 1957 à Hamme, en Flandre-Orientale, est un écrivain belge de langue néerlandaise. Auteur d’une centaine d’ouvrages, dont plusieurs best-sellers en Flandre, il est connu pour son style provocateur et satirique. Il écrit une chronique hebdomadaire dans Humo depuis les années 90.

Ancien footballeur et bibliothécaire, son œuvre, fortement autobiographique, traite souvent d’alcool, de sexe et d’ennui, ainsi que de la vie en Flandre dans les années 1970. Son roman Ex Drummer a été adapté au cinéma en 2007. En français, Louis Tinner, bibliothécaire, a été traduit aux éditions Mols en 1993.

Crédits photo : Herman Brusselmans à droite, en 1989 (Michiel Hendryckx, CC BY-SA 3.0

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com