Écrire pour survivre : les bouleversantes Lettres du goulag

Arrêté en 1933 sous des accusations montées de toutes pièces, il traverse l’horreur du système carcéral soviétique avant d’être exécuté en 1937. De ses années de détention subsistent des lettres adressées à sa femme et à ses enfants, précieusement conservées et publiées sous le titre Lettres du goulag (trad. Emma Guillet). Plus qu’un simple témoignage, cet ensemble compose un dialogue intime où s’entrelacent amour familial, réflexions philosophiques et émerveillement intact face à la beauté du monde.

Loin du simple compte-rendu de son quotidien au camp, ces écrits résonnent comme un acte de transmission. À chaque ligne, une volonté farouche d’éveiller l’esprit de ses enfants, de leur offrir un savoir que la brutalité du monde cherche à effacer. Le père de famille, emprisonné à des milliers de kilomètres, écrit sur des fragments de papier, consciencieux dans le moindre détail.

Pour chacun de ses proches, un ton adapté : récits poétiques pour les plus jeunes, méditations scientifiques pour les aînés, conseils pratiques et mots tendres pour son épouse.

Même derrière les barbelés, florenski poursuit ses recherches, notamment sur le pergélisol, ce sol gelé qui devient pour lui une métaphore du destin humain : un équilibre fragile entre destruction et préservation. Là où d’autres sombreraient dans la désespérance, lui transforme sa captivité en quête de sens. Il explore, observe, analyse, dans une posture où la connaissance s’érige en rempart contre l’anéantissement.

Les Lettres du goulag bouleversent autant qu’elles fascinent. Elles révèlent un homme qui refuse l’avilissement et qui, jusqu’au bout, croit en la force de la pensée et du langage. Chaque mot devient une résistance, chaque phrase une main tendue vers ceux qu’il aime. L’histoire a tenté de le réduire au silence, mais son écriture, lumineuse et indestructible, continue de nous parvenir à travers les décennies.

Par Victor De Sepausy

