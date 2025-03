Acharnement ? Nouveau raid policier contre une librairie palestinienne

Selon les témoignages des proches de ce dernier, les policiers n'ont présenté ni mandat de perquisition ni mandat d'arrêt, rapporte le journaliste de Haaretz, Nir Hasson, qui avait déjà couvert le premier raid. Imad Muna a finalement été libéré quelques heures après, sans inculpation, et tous les livres confisqués ont été restitués, sauf trois.

Un porte-parole de la police a affirmé que les autorités examinent la nécessité « de renvoyer l’affaire au bureau du procureur de l’État pour une enquête plus approfondie sur la vente présumée de livres contenant des incitations », rapporte The Times of Israël. Et d'expliquer avoir « temporairement placé en détention un individu présent afin de vérifier son identité ainsi que les coordonnées du magasin ».

Il a par ailleurs déclaré que l’opération a été déclenchée sur la base d'informations reçues par téléphone. Selon lui, un interlocuteur non identifié aurait signalé avoir vu « des livres contenant des incitations » dans les rayons du magasin.

Selon, Ahmed Muna, fils du propriétaire Imad Muna, il s'agit ici d'une nouvelle « atteinte à la liberté d'expression ».

La police israélienne mise en cause

Ce dernier a été détenu pendant deux jours, avec son oncle Mahmoud Muna, début février, pour « incitation à la haine », puis des troubles à l’ordre public.

Une opération critiquée par le bureau du procureur de l'État, qui a affirmé que la police avait procédé à ces arrestations sans avoir préalablement demandé l'approbation requise pour ouvrir une enquête pour incitation à la haine, avant de changer de version.

Dans une lettre envoyée à l’Association pour les droits civils en Israël, Alon Altman, procureur adjoint de l’État pour les tâches spéciales, écrit : « Dès que le bureau du procureur de l'État a pris connaissance des détails de l'incident, il a organisé une discussion avec les commandants de police afin de s'assurer que de tels incidents ne se reproduisent pas. » Et d'ajouter que son bureau travaille actuellement à affiner les directives encadrant les enquêtes pour soupçons d’incitation.

De son côté, Hagar Shechter, avocate auprès de l’Association pour les droits civils en Israël, avait dénoncé une dérive des forces de l’ordre, les accusant de se faire justice elles-mêmes et d'agir comme une milice privée du gouvernement. « Il ne s'agit pas d'une simple négligence, mais plutôt de ce qui semble être une politique adoptée par la police au cours de l'année écoulée, où elle ignore la loi et attaque quiconque ose exprimer un récit contraire au régime, en particulier s'il s'agit d'Arabes », a-t-elle déclaré.

Parmi les ouvrages confisqués durant le premier raid de février, Wall and Piece de Banksy, Gaza in Crisis, coécrit par Noam Chomsky et le chercheur israélien Ilan Pappé, ainsi que Love Wins du cinéaste et photographe canadien Afzal Huda.

La police israélienne a présenté comme élément à charge contre les libraires, accusés d’incitation et de soutien au terrorisme, un livre de coloriage intitulé From the River to the Sea. Ce slogan, « From the river to the sea, Palestine will be free », formulé en 1964 par l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), prône un État palestinien unique s’étendant de la Méditerranée au Jourdain. Avec le temps, il a également été adopté par le Hamas, renforçant pour certains l’interprétation du slogan comme un appel à l’éradication d’Israël. D’autres y voient un symbole de démocratie et d’égalité entre Palestiniens et Israéliens, sans intention de détruire Israël.

Les forces israéliennes ont également relevé la présence de nombreux ouvrages abordant des thèmes nationalistes palestiniens, considérés comme incitatifs, dans les librairies perquisitionnées.

Une pétition avait été lancée, appelant « les gens de lettres et les intellectuels, écrivains et poètes, libraires, à venir à Jérusalem, se tenir aux côtés de la librairie éducative et exprimer leur soutien pour une culture libre, le dialogue entre les nations, et l'éducation pour la tolérance et l'humanisme comme seul outil pour résoudre le conflit ». Cette initiative a recueilli 2284 signatures.

Après l'assignation à résidence des libraires, le réseau méditerranéen des librairies indépendantes, Medi Weaves, auquel ils appartiennent, a également lancé un appel à la mobilisation.

Parmi les soutiens aux libraires palestiniens figuraient Francesca Albanese, rapporteuse spéciale de l’ONU, qui a dénoncé le raid des forces israéliennes contre les librairies comme un acte d’apartheid. Des représentants diplomatiques de huit pays, ainsi qu’un représentant de l’Union européenne, ont assisté à l’audience des suspects devant le tribunal pour leur témoigner leur soutien.

Fondée en 1984 sur la rue Salah el Din à Jérusalem-Est, l’Educational Bookshop est reconnue pour son rôle dans la diffusion de la culture du Moyen-Orient et du conflit arabo-israélien. En plus de son activité de librairie, elle fonctionne comme un centre culturel, organisant des lancements de livres, des conférences et des projections de films.

Une succursale dédiée aux ouvrages en arabe attire un public palestinien, tandis que la librairie anglophone est fréquentée par des Palestiniens, des Israéliens et des étrangers. Une troisième enseigne est implantée dans l’American Colony, un hôtel historique de Jérusalem.

Crédits photo : Partie de Jérusalem-Est. Andrew Shiva (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com