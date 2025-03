Face aux risques climatiques, le patrimoine culturel en sursis ?

Placé au même niveau que le patrimoine naturel, le patrimoine culturel de la France fait l'objet de plusieurs mesures au sein du 3e Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), présenté ce lundi 10 mars 2025.

La ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche de France, Agnès Pannier-Runacher, assure que ce plan « doit permettre à notre pays d’être prêt » face au changement climatique. Les 52 mesures listées dans le document composent ainsi « une véritable stratégie systémique d’adaptation », « pour traiter tous les impacts du changement climatique ».

Les 200 actions recensées seront mises en œuvre à court, moyen ou long termes, sur une diversité de territoires et de secteurs d'activité. « Il s’agit d’adapter nos modes de vie, notre économie, nos infrastructures et nos décisions politiques en intégrant le climat futur dans l’ensemble de la planification écologique », indique le gouvernement.

Prévenir plutôt que guérir

Au sein des bibliothèques, publiques comme patrimoniales, ou des centres d'archives, la prévention des risques est une composante essentielle de la conservation des documents. Contrôle du taux d'humidité, de la température générale de la pièce, de la luminosité, lutte contre les insectes ou les rongeurs, protocole d'intervention en cas d'inondation ou d'incendie...

Le Plan national d’adaptation au changement climatique reconnait cette sensibilisation effective des établissements patrimoniaux, en particulier les établissements publics du ministère de la Culture, « fortement incités » à se doter de plans de continuité d’activité (PCA), tandis que le plan de sauvegarde des biens culturels (PSBC) est devenu incontournable.

Néanmoins, le gouvernement estime que la couverture et la complétude de ces plans « restent perfectibles, en particulier au regard des risques émergents du fait du changement climatique ». Ces derniers seront ainsi intégrés aux plans, « en priorisant parmi les services encore dépourvus de PSBC ceux soumis à des risques spécifiques ».

Les contrats d’objectifs et de performance des musées nationaux, quant à eux, compteront l’élaboration des PSBC parmi leurs indicateurs. D'ici la fin d'année 2025, tous les musées nationaux sous tutelle du ministère devront avoir a minima initié leur PSBC.

Le gouvernement souhaite également renforcer l'entretien régulier du patrimoine culturel, qu'il s'agisse des bâtiments ou des équipements techniques assurant la conservation des collections patrimoniales. En effet, « l’accroissement des températures ou de la sécheresse de l’air sont à l’origine de sollicitations plus nombreuses et importantes des systèmes de traitement d’air chargés d’assurer le contrôle climatique des espaces de conservation et de présentation des collections », note le PNACC.

L’élaboration d’un référentiel climat par secteur, le diagnostic énergétique et architectural des bâtiments et, bien sûr, la rénovation énergétique lorsque cela est nécessaire seront mis en œuvre et financés à l'aide de plans d’investissement interministériels.

Carte et compétences

Pour améliorer la prise en compte des changements climatiques, le PNACC suggère de croiser les projections géographiques sur les risques identifiés avec la cartographie des patrimoines. Une étude interministérielle doit déterminer les systèmes d'information géographiques pertinents, puis en assurer la diffusion auprès des collectivités territoriales et l'intégration au sein des plans de prévention.

D'autres outils et études sont à diffuser, voire à mener, concernant les plages climatiques pour la conservation et l’exposition du patrimoine. « D’ores et déjà, des évolutions s’ébauchent concernant, par exemple, les préconisations en matière bâtimentaire, d’espaces de conservation et d’exposition, de vitrines, etc. dans les musées, archives et bibliothèques », souligne le PNACC.

Le gouvernement souhaite par ailleurs examiner les conséquences d'un arrêt, « durant une durée déterminée, des installations climatiques s’agissant des collections (notamment du risque d’accumulation de pollution) », afin de prévenir les éventuels dommages.

Enfin, une action porte exclusivement un renforcement de la formation des professionnels du patrimoine, mais aussi des équipes du ministère de la Culture, aux enjeux de la transition écologique.

Cet effort serait étendu aux « établissements patrimoniaux dépendant des collectivités territoriales (par exemple, réseaux des services publics d’archives, musées de France, monuments historiques) par conventionnement avec les collectivités (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies par exemple) et le Centre National de la Fonction Publique Territoriale ». Sans oublier certains interlocuteurs du secteur patrimonial, comme les prestataires, bureaux d’études et maîtres d’œuvre.

Le 3e Plan national d’adaptation au changement climatique est consultable ci-dessous. Les actions de la mesure 44 y sont listées à partir de la page 335.

Photographie : Après les gigantesques feux qui ont dévasté la Californie du Sud, en janvier 2025, le 14 février 2025 (illustration, Russ Allison Loar, CC BY-NC-ND 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com