La première sélection du Prix Régine Deforges du Premier Roman 2025  

Qui succédera à Kiyémis et son Et, refleurir, publié aux éditions Philippe Rey ?

Voici la sélection du Prix Régine Deforges 2025 :

Je me regarderai dans les yeux, de Rim Battal, Bayard

La Petite Bonne, de Bérénice Pichat, Les Avrils

Une trajectoire exemplaire, de Nagui Zinet, Joëlle Losfeld

Tout le bruit du Guéliz, de Ruben Barrouk, Albin Michel

Les bouchères, de Sophie Demange, L'Iconoclaste

Terres promises, de Bénédicte Dupré La Tour, Les Éditions du Sonneur

La Fille verticale, de Félicia Viti, Gallimard

Mon vrai nom est Elisabeth, d'Adèle Yon, Les Éditions du sous-sol

Bruno et Jean, de Pauline Valade, Actes Sud

Créé en 2015 par Camille Deforges-Pauvert, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, le Prix Régine Deforges rend hommage à l’écrivaine et éditrice. Doté de 500 euros et d’un ex-libris personnalisé offert par Ex Libris Paris, il est associé à la librairie La Bicyclette Bleue, également fondée par ses créateurs.

Le jury du Prix Régine Deforges 2025 est composé de Camille Deforges, Léa Wiazemsky, Franck Spengler, Julien Cendres, Noëlle Châtelet, Elsa Flageul, Simon Roussel, Gilles Marchand, Ariane Bois, ainsi que du comité de lecture de Montmorillon.

Il souhaite la bienvenue à Anne Ghisoli (directrice de la librairie Gallimard), Matthieu Garrigou-Lagrange (écrivain et journaliste), Magali Gibeau (fondatrice de Simone(S) Librairie café), et Brigitte Desbois (Librairie - café La Vagabonde).

La ville de Montmorillon est partenaire du prix.

