Mon Chat Pitre, première “ronron-librairie” de France, arrive à Colmar

Depuis 2021, Mon Chat Pitre propose une expérience atypique : dénicher de nouvelles lectures entouré de félins. Un projet piloté à Aix-en-Provence par Solène Chavanne, journaliste et chroniqueuse animaux sur M6 puis sur LCI.

Avec cette librairie, elle offre un havre de paix aux lecteurs, et un refuge pour les animaux qui déambulent librement parmi les rayons. Souvent abandonnés, ils trouvent dans cet espace une nouvelle vie, loin de la précarité des rues ou des cages d’association. Comme le dit sa fondatrice : « Le lecteur aime le chat et le chat aime le lecteur ».

Marcel, star des réseaux sociaux

Une affirmation qui se vérifie sur les réseaux sociaux. Au total, les comptes de la librairie cumulent plus de 30 millions de vues, et ont éveillé la curiosité des internautes. Certains félins sont devenus de véritables mascottes médiatiques, à l’image de Marcel, recueilli dans une poubelle.

En plus de porter le message de la librairie, qui sensibilise à l’adoption et de lutte contre les abandons, ces nouvelles égéries attirent des clients du monde entier. « Les visiteurs viennent des quatre coins du monde — de Nouvelle-Calédonie, du Canada, du Japon et d’autres horizons pour venir chez nous », affirment-ils dans un communiqué. En même temps, comment ne pas craquer ?

Un modèle en plein développement

Après avoir été récompensée par le Prix de l’Innovation pour le commerce le plus innovant, Solène Chavanne ambitionne d’élargir son concept au-delà d’Aix-en-Provence. Une deuxième librairie ouvrira donc en avril 2025 à Colmar.

Fin mars, la journaliste se rendra sur place pour préparer l’ouverture et sélectionner les nouveaux pensionnaires auprès des refuges et associations locales. Comme dans la première librairie, chaque chat sera parrainé par une personnalité du monde culturel. Maxime Chattam, Faustine Bollaert, Philippe Geluck, Bernard Werber, Mélissa Da Costa... Nombre d’entre eux ont déjà apporté leur soutien à cette initiative.

Cette fois, c’est Benjamin Lacombe, illustrateur et auteur jeunesse reconnu, qui inaugurera Mon Chat Pitre Colmar en tant que premier parrain.

Bien que le concept suscite un vif intérêt et que de nombreuses candidatures aient été reçues pour ouvrir d’autres librairies en France et à l’étranger, Solène Chavanne privilégie une expansion mesurée. Son objectif : préserver l’essence du projet et garantir un cadre de vie optimal aux « chats libraires », véritables âmes du lieu.

Crédits image : © Mon Chat Pitre

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com