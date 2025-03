Une bible inconnue, “trésor” de la guerre de Cent Ans, retrouvée

Réalisé à Paris pendant le XIIIe siècle, ce manuscrit, demeuré une propriété privée pendant 300 ans, était complètement inconnu des chercheurs. Il appartenait à la famille de Sir George Shuckburgh-Evelyn (1751-1804), député du Warwickshire, mathématicien et astronome. Son histoire illustre le rôle des livres dans la diplomatie, et les liens entrelacés de la France et du Royaume-Uni.

Il s'agit du Nouveau Testament dans une traduction en ancien français, réalisée à Paris au cours du dernier quart du XIIIe siècle. Ce manuscrit se distingue par ses remarquables lettrines historiées, une pour chaque livre, attribuées à un artiste connu sous le nom de Maître Cholet. Le texte est une version de la première traduction intégrale de la Bible en français, attribuée aux Dominicains vers le milieu du siècle.

Exemple de lettrine historiée

Le manuscrit porte l’inscription autographe de Jean II (Jean le Bon, roi de France de 1350 à 1364), dans une forme qui indique qu’il l’avait acquis avant d’accéder au trône. Cependant, une série d’inscriptions effacées, révélées sous lumière ultraviolette, atteste qu’au XVe siècle, l’ouvrage est passé entre les mains de membres de la famille royale anglaise, pour finalement appartenir à Humfrey de Lancastre, duc de Gloucester, fils du roi Henri IV et frère d’Henri V, connu pour son intérêt bibliophilique.

Il ne figure cependant pas dans les listes des ouvrages que Humfrey a offerts à l’université d’Oxford, et sa nature – un Nouveau Testament en langue vernaculaire – diffère des œuvres humanistes généralement associées à son mécénat.

La bible, trophée de guerre

L’itinéraire du manuscrit jusqu’aux princes de la maison de Lancastre demeure inconnu. Toutefois, on sait que Jean le Bon fut capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers en 1356 et emmené en captivité en Angleterre. Les chercheurs estiment que le manuscrit a été saisi à cette occasion.

Signature de Jean le Bon

Aussi, les trois propriétaires lancastriens de cette bible – Thomas de Lancastre, Edmund Beaufort et le duc Humfrey – étaient tous petits-fils de Jean de Gand et descendants du roi Philippe IV de France, ce qui en faisait des cousins éloignés de Jean le Bon.

Dans le contexte de la guerre de Cent Ans et des revendications anglaises sur le trône de France, la possession et la transmission de ce manuscrit royal français semblent revêtir une dimension politique. D’autres inscriptions médiévales, encore effacées et non déchiffrées, restent à identifier.

Le Reviewing Committee on the Export of Works of Art and Objects of Cultural Interest a recommandé au ministre des Arts et du Patrimoine britannique de préserver ce manuscrit, en raison de son importance exceptionnelle pour l’histoire et l’identité nationale, ainsi que pour son apport fondamental à l’étude des échanges culturels, du savoir et du mécénat entre la France et l’Angleterre.

